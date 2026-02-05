A Nagy Duett hatalmas sztárvendéggel indít: nem hiszed el kit hívtak meg!

Gőzerővel készülnek A Nagy Duett idei párosai, hogy már az első adásban látványos és szórakoztató duettekkel vegyék le lábukról a zsűrit és a nézőket. A TV2 azonban fokozza a meglepetésfaktort, hiszen Natalia Oreiro, Gabriela Spanic, Hans Sigl és Facundo Arana után újabb ikonikus televíziós híresség érkezik a magyar közönséghez: Betty, a csúnyalány, azaz Ana Maria Orozco vendég-ítészként debütál majd A Nagy Duett stúdiójában. Az egykori történet szerint az Ecomoda divatcég kezdetben esetlen és csúnyácska titkárnőjének idővel karrierje és külseje is új fordulatot vesz. Ikonikus, piros szemüvegét és fogszabályzóját hátra hagyva most valódi szépségként lép majd a Duett kamerái elé a kolumbiai sorozatsztár.



Ana Maria Orozco. Fotó: TV2



„Ismét egy örömhírrel készültünk a nézőinknek, hiszen elárulhatjuk, hogy a tavalyi visszatérő évad sikerei után az idei A Nagy Duett is egy nemzetközi hírességgel indul majd. Valószínűleg minden tévénézőnek ismerősen cseng Betty, a csúnya lány neve, aki most a tízéves Izaura TV meghívására személyesen látogat el hozzánk, és egy különleges szerepben, a Duett vendég zsűrijeként debütál majd. Izgatottan várjuk a február 15-ét, és annyit elárulhatok, hogy a meglepetések sora itt még nem ér véget...” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.



Kovács Áron és Gesztesi Panka, Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás, Tolvai Reni és Lakatos Laci, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, Galambos Lajcsi és Stana Alexandra, Peter Srámek és Gáspár Bea, valamint a két házaspár: Curtis és Barnai Judie, valamint Vastag Csaba és Domján Evelin, illetve az évad triója: Péterffy Lili Lelle és a Bódi tesók, Hunor és Megyer már készen állnak, hogy mikrofont ragadjanak és bizonyítsanak a nézőknek, valamint az ideiglenesen öttagúra bővülő zsűrinek.



A Nagy Duett – február 15-től, minden vasárnap 18.55-kor a TV2 műsorán!

