A latin pop világsztárjával érkezik a hatodik, Napi Mázli Szuperkoncert

A latin popkultúra ikonikus sztárját, a több mint 95 millió eladott lemeze révén világszerte ismert Ricky Martint hozza Budapestre a Szerencsejáték Zrt. A Napi Mázli Szuperkoncerten a világsztár mellett színpadra lép T. Danny rapper, énekes és két népszerű hazai DJ, Metzker Viktória és Regán Lili is. A szeptember 21-re tervezett, idén is ingyenesen látogatható Napi Mázli Szuperkoncert felejthetetlen élmény nyújt majd ritmus-, dallam- és látványvilágban - régi-új helyszínen - a Hősök terén. A Napi Mázli Szuperkoncert helyszíni sorsjegyértékesítéséből származó bevétellel a nemzeti lottótársaság ezúttal is egy nemes ügyet támogat és az Ökumenikus Segélyszervezet számára ajánlja fel az összeget.