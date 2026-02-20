Egy kisfiú összeesett és meghalt, miután szülei nem kezelték a cukorbetegségét

Meghalt egy cukorbeteg kisfiú, mert szülei nem adták meg neki a megfelelő ellátást. A gyerek otthonában rosszul lett, összeesett és később meghalt kezeletlen betegsége miatt.

A cukorbeteg gyerek állapota romlott, kómába esett majd leállt a szíve

Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A szülők nem vették komolyan a cukorbetegség veszélyes jeleit

A gyerek halála után a szülőknek bíróság elé kellett állniuk. Az esküdtszék meghallgatta, hogy a gyerek kezeletlen és diagnosztizálatlan 1-es típusú cukorbetegségben szenvedett, ami diabéteszes ketoacidózishoz vezetett. Az életveszélyes állapot azonnali ellátást igényel.

A 48 éves Damion Thomas és a 45 éves Tamara Thomas állítólag semmit sem tettek, amikor a 12 éves fiuk Joshua Thomas annyira legyengült, hogy képtelen volt megmozdulni. 2022. december 9-én a hétgyermekes szülőknek orvosi segítséget kellett volna hívniuk, amikor rájöttek, hogy gyerekük nem mozdul.

Az anya csak másnap hívta fel a segélyhívót, amikor észrevette, hogy fia ajka kifehéredett, hab jött a szájából és a légzése is gyengévé vált. Később azt állították, hogy a gyerek körülbelül két hétig megfázásszerű tünetekkel küzdött.

Miranda Moore ügyész elmondása szerint a bizonyítékok azt mutatják, hogy a szülőknek orvoshoz kellett volna fordulniuk, mielőtt december 9-én összeesett a gyerek. A fiú rosszulléte előtt édes italokat kért, nem volt önmaga, letargikus volt és fogyott, ami vészjel lehetett volna a szülők részére.

A gyerek kómában feküdt a kanapén, amíg szívmegállást nem kapott. Mindkét szülő ismerte a cukorbetegség tüneteit, mivel az apa is rendelkezik a betegséggel.

A bíróságon az is kiderült, hogy a szülők otthon tanították gyermekeiket, és tudatosan kerülték az orvosi beavatkozásokat, valamint a kórházakat, mert nem bíztak az egészségügyi intézményekben.

Az anya végül mentőt hívott, de akkor már túl késő volt. Damion és Tamara tagadják a gyermekkínzást és a súlyos gondatlanságból elkövetett emberölést, de a tárgyalásnak még nincs vége – írja a The Sun.