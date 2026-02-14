Sokkoló: arra buzdították a gyerekeket, hogy vigyenek fegyvert az iskolába

Egyre jobban elfajul a helyzet a londoni iskolákban. Tömegverekedésre buzdítja egy poszt az iskolás gyerekeket.

Tömegverekedésre buzdítják az iskolásokat

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A város 9. évfolyamos tanulóit arra buzdítják az interneten, hogy legyenek erőszakosak, fegyverrel felszerelkezve menjenek egy McDonald's gyorsétteremhez a „végső leszámolás helyszínére”. A vérlázító bejegyzés „Hackney-háborúként” hivatkozik az eseményre, melyben nyolc iskola diákjai vesznek részt. Az intézményeket ketté osztották, "piros" és "kék" csapatra.

Tömegverekedésre buzdítanak

A bejegyzés arra is kéri a gyerekeket, hogy a verekedésről készült felvételeket küldjék el annak, aki a felhívást közzé tette. Nem meglepő, hogy több hozzátartozó is kiakadt, amint tudomást szerzett az eseményről. Egy nagymama így nyilatkozott:

Felhívtam az összes iskolát, eddig mindenki figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetésemet. Ez nagyon komoly dologgá fajulhat.

Iskolai erőszakhullám Angliában

Kedden Brent kerületében két diákot – egy 7. és egy 8. évfolyamost – szúrtak meg súlyosan egy iskola területén. Egy 13 éves fiút emberölési kísérletért meg is vádoltak. Az utóbbi napok eseményei óriási aggodalomra adnak okot.

Mi van, ha egy diák csak átsétál a környéken, és rátámadnak? Ez egy katasztrófa

– fejezte ki aggodalmát az idős asszony.

A rendőrség is megszólalt az ügyben

Tisztában vagyunk ezekkel a közösségi médiában terjedő bejegyzésekkel, és vizsgálatot folytatunk a felelősök azonosítása érdekében

– mondta a rendőrség szóvivője.

Határozottan fellépünk minden erőszakos cselekménnyel szemben. Szorosan együttműködünk a helyi iskolákkal és az önkormányzattal, és szeretnénk megnyugtatni Hackney lakóit, hogy fokozzuk a rendőri jelenlétet a környéken.

A Metro értesülései szerint óriási az aggodalom. Több szervezet is felszólalt már, de eddig még nem találják az elkövetőket.