Sokkoló: arra buzdították a gyerekeket, hogy vigyenek fegyvert az iskolába
Tömegverekedésre buzdítja egy poszt London iskoláit. Kitört a pánik a gyerekek és a szülők körében.
Egyre jobban elfajul a helyzet a londoni iskolákban. Tömegverekedésre buzdítja egy poszt az iskolás gyerekeket.
A város 9. évfolyamos tanulóit arra buzdítják az interneten, hogy legyenek erőszakosak, fegyverrel felszerelkezve menjenek egy McDonald's gyorsétteremhez a „végső leszámolás helyszínére”. A vérlázító bejegyzés „Hackney-háborúként” hivatkozik az eseményre, melyben nyolc iskola diákjai vesznek részt. Az intézményeket ketté osztották, "piros" és "kék" csapatra.
Tömegverekedésre buzdítanak
A bejegyzés arra is kéri a gyerekeket, hogy a verekedésről készült felvételeket küldjék el annak, aki a felhívást közzé tette. Nem meglepő, hogy több hozzátartozó is kiakadt, amint tudomást szerzett az eseményről. Egy nagymama így nyilatkozott:
Felhívtam az összes iskolát, eddig mindenki figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetésemet. Ez nagyon komoly dologgá fajulhat.
Iskolai erőszakhullám Angliában
Kedden Brent kerületében két diákot – egy 7. és egy 8. évfolyamost – szúrtak meg súlyosan egy iskola területén. Egy 13 éves fiút emberölési kísérletért meg is vádoltak. Az utóbbi napok eseményei óriási aggodalomra adnak okot.
Mi van, ha egy diák csak átsétál a környéken, és rátámadnak? Ez egy katasztrófa
– fejezte ki aggodalmát az idős asszony.
A rendőrség is megszólalt az ügyben
Tisztában vagyunk ezekkel a közösségi médiában terjedő bejegyzésekkel, és vizsgálatot folytatunk a felelősök azonosítása érdekében
– mondta a rendőrség szóvivője.
Határozottan fellépünk minden erőszakos cselekménnyel szemben. Szorosan együttműködünk a helyi iskolákkal és az önkormányzattal, és szeretnénk megnyugtatni Hackney lakóit, hogy fokozzuk a rendőri jelenlétet a környéken.
A Metro értesülései szerint óriási az aggodalom. Több szervezet is felszólalt már, de eddig még nem találják az elkövetőket.
