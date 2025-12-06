Verekedésig fajult a vita két Mikulás között, a biztonsági őrnek kellett közbeavatkoznia
A Mikulások a földön fekve esek egymásnak.
Nem mindennapi eseményeknek lehettek szemtanúi egy bevásárlóközpont vásárlói. Két Mikulás egyszerre próbálta meglepni az áruházban tartózkodó gyerekeket, de amikor meglátták egymást hatalmas konfliktus robban ki köztük.
Megrémisztette a gyerekeket a verekedő Mikulás páros
Két Mikulásnak öltözött férfi heves szóváltásba keveredett egy szupermarketben Bakuban, Azerbajdzsán fővárosában. A vita azonban hamar tettlegességig fajul, a két Mikulás lökdösődni kezdett és pár másodperc múlva teljes erőből egymásnak estek.
A vitatkozó Mikulások a gyümölcsrészlegen teperték le egymást, miközben többen próbáltak közbeavatkozni. A helyszínre érkezett a biztonsági őr is, de az egyik jelmezes férfi ellökte magától őt, hogy folytathassa a párbaját.
A dulakodás közben gyümölcsök repültek le a polcokról, és a szülők próbálták eltakarni ijedt gyermekeik szemét. Egy anya sietve arrébb ment, hogy megvédje gyermekét a Mikulások összecsapásának látványától.
Végül két izmos, feketébe öltözött biztonsági őrre volt szükség, hogy szétválasszák a viszálykodó duót. A helyi hírek szerint a verekedésben egyik fél sem sérült meg súlyosan.
A vita kirobbanásának különös oka lehetett, egy szemtanú elmondta, hogy "maffiaszerű területi vita" zajlott le. A Mikulások maguknak akarták a bevásárlóközpontot, hogy egyedül lephessék meg a gyerekeket, de a másik jelmezes férfi keresztül húzta a számításaikat.
A videón jól látszik, hogy a vásárlók először nem értik, mi történik a két Mikulás között majd a lökdösődést követően többen is próbáltak beavatkozni - írja a Daily Star.
