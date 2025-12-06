Verekedésig fajult a vita két Mikulás között, a biztonsági őrnek kellett közbeavatkoznia

Nem mindennapi eseményeknek lehettek szemtanúi egy bevásárlóközpont vásárlói. Két Mikulás egyszerre próbálta meglepni az áruházban tartózkodó gyerekeket, de amikor meglátták egymást hatalmas konfliktus robban ki köztük.

A vásárlók előtt lökdösődött a két Mikulás Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Megrémisztette a gyerekeket a verekedő Mikulás páros

Két Mikulásnak öltözött férfi heves szóváltásba keveredett egy szupermarketben Bakuban, Azerbajdzsán fővárosában. A vita azonban hamar tettlegességig fajul, a két Mikulás lökdösődni kezdett és pár másodperc múlva teljes erőből egymásnak estek.

A vitatkozó Mikulások a gyümölcsrészlegen teperték le egymást, miközben többen próbáltak közbeavatkozni. A helyszínre érkezett a biztonsági őr is, de az egyik jelmezes férfi ellökte magától őt, hogy folytathassa a párbaját.

A dulakodás közben gyümölcsök repültek le a polcokról, és a szülők próbálták eltakarni ijedt gyermekeik szemét. Egy anya sietve arrébb ment, hogy megvédje gyermekét a Mikulások összecsapásának látványától.

Végül két izmos, feketébe öltözött biztonsági őrre volt szükség, hogy szétválasszák a viszálykodó duót. A helyi hírek szerint a verekedésben egyik fél sem sérült meg súlyosan.

A vita kirobbanásának különös oka lehetett, egy szemtanú elmondta, hogy "maffiaszerű területi vita" zajlott le. A Mikulások maguknak akarták a bevásárlóközpontot, hogy egyedül lephessék meg a gyerekeket, de a másik jelmezes férfi keresztül húzta a számításaikat.

A videón jól látszik, hogy a vásárlók először nem értik, mi történik a két Mikulás között majd a lökdösődést követően többen is próbáltak beavatkozni - írja a Daily Star.