Gáspár Győző vallomása: 32 év házasság után sem tudta ezt Bea asszonyról

Mi lehet a titka hosszú házasságuknak?

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.02.17. 18:45
győzike A Nagy Duett Gáspár Győző Gáspár Bea

Habár Gáspár Győző tavaly maga is megtapasztalhatta, milyen A Nagy Duett versenyzőjének lenni, idén sokkal jobban izgult, mint korábban. A TV2 nagysikerű műsorának nyolcadik évadában ugyanis Győzike után Bea asszony próbál szerencsét. Feleségét látva pedig a showman rájött: felesége, akivel 32 éve házasok, tehetséges. 

Gáspár Győző nem akarta elárulni, mi boldog házasságuk titka
Gáspár Győző nem akarta elárulni, mi boldog házasságuk titka. Fotó: Gáll Regina /  Metropol

A Gáspár-család fejei évtizedek óta élnek boldog házasságban azok után, hogy már az óvodában megismerték egymást. Titkuk Bea szerint a szeretet és a tolerancia, Győzike szerint azonban ennél többről van szó:

A mi titkunk az, hogy különleges emberek vagyunk. Minket lehet szeretni, nem szeretni, bántani, kommentelni. Az a titkunk, amit sosem árulunk el senkinek. Mert van egy titkunk és az a mienk

 - közölte a Romantic frontembere kiemelve, Beával nagy terveik vannak a jövőre nézve. 

 

Gáspár Győző nem hitt a fülének A Nagy Duettben

Én nagyon meglepődtem. Zseniális. Nagyon büszke vagyok

 - jelentette ki hozzátéve, nem tudta, hogy feleségének ilyen jó hangja van. Most már azonban, az első adás óta, segít neki otthon a hangképzésben:

Ha megnyílik, kinyílik, sokkal bátrabb lesz. Nagyon büszke vagyok rá. Olyan ügyesen lehozta, olyan ügyesen eljátszotta, hogy gratulálok. Amikor meghallottam az első fél percet arra gondoltam, hogy ezt nem hiszem el. Annak örülök a legjobban, hogy kimert lépni abból, ami eddig volt

 - utalt arra, hogy családját állandó támadások éri, de már ezt sem bánja. Úgy van vele ugyanis, hogy legalább adnak egy témát a "lelki szegényeknek", akik így legalább addig is velük foglalkoznak. 

 

