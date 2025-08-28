Gáspár Győző felhívta Bódi Csabit: Ezt mondta róla a balhéjuk után

A Hal a tortánban forró pillanatokat láthattak a nézők, amikor Gáspár Győző és Bódi Csabi között heves vita alakult ki. A vacsoraasztalnál zajló szóváltás gyorsan bejárta a bulvársajtót, és sokan máris temették a két sztár barátságát. Bódi Csabi azonban most tiszta vizet öntött a pohárba: nincs köztük harag, sőt, kiállt Győző mellett, akit szerinte méltatlanul támadnak az emberek az interneten.

Bódi Csabi és Gáspár Győző konfliktusa hivatalosan is a múlté (Fotó: Knap Zoltán)

Bódi Csabi Hal a tortán balhéja ezennel lezárult

„Azóta hívott telefonon. Nincs köztünk harag vagy komolyabb nézeteltérés, ami miatt álmatlan éjszakáink lennének. Ismerem a Győzőt, tudom, milyen – őszintén megmondom, hogy utána lehet csinálni! 26 éve van a tévés berkekben. Nagyon sok zenekar és közszereplő tűnt el ez idő alatt. Oka van annak, hogy a köztudatban maradt” – mondta a Metropolnak a zenész.

A műsorban látott feszült jelenetek ellenére Csabi hangsúlyozta: tiszteli Győző pályafutását:

Meg kell védenem, annak ellenére, hogy furán viselkedett a műsorban. Győző mögött nincsen több százmilliós kiadó, önmagának köszönheti a sikerét, és azt, hogy még mindig kíváncsiak rájuk

– részletezte Bódi Csabi.

Itt még nagy volt a feszültség kettőjük között (TV2)

A Győzike show örök

A barátságot tehát nem rengette meg az asztalnál elhangzott néhány keresetlen szó, sőt, Csabi kifejezetten dicsérte kollégáját: „Győző kapcsán nem tudok semmi rosszat mondani, mert nem érdemli meg. Gondoljunk vissza, hány olyan estét szerzett, amikor könnyesre nevettük magunkat! Boldogságot, örömet ad az embereknek” – vallotta be.

A mulatós sztár szerint a közösségi médiában elharapódzó negatív hangulatáért nem is feltétlenül Győző viselkedése a felelős, hanem az általános légkör, amely szerinte az utóbbi években még mérgezőbbé vált.

„4-5 éve érzem, hogy valami megváltozott az emberekben. Az interneten, kommentek formájában egymásnak esnek, feszültséget vezetnek le a másikon, közben nincsenek is tisztában legtöbbször az alaphelyzettel” – jegyezte meg Csabi.

Kommentelés helyett inkább továbbgörget

Csabi úgy véli, sokan pusztán irigységből támadják Győzőt, és az ilyen megjegyzések nem tükrözik a valóságot: „Nincs jobb dolguk például, minthogy leülnek a gép elé, és leírnak valami irigységtől fűtött véleményt, például a Győzikéről”. Ő maga másképp kezeli a helyzetet: „Én, ha valakit nem kedvelek, egyszerűen továbbgörgetek vagy letiltom az adott tartalmat”– szögezte le.