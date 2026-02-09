Elárulta a titkát: 40 kilót fogyott a magyar énekesnő, rá sem lehet ismerni

Könnyen elmehetsz a Romantic énekesnője mellett anélkül, hogy felismernéd. Drámai változáson ment keresztül.

Hihetetlenül megváltozott a Romantic énekesnője

Fotó: Fotó: Youtube

Kunovics Katinka elmondása szerint már 10 éves korában is ducinak számított a sok nassolgatás és a mozgásszegény életmódja miatt. Az általános iskola végére már őt is elkezdték zavarni a plusz kilók, így orvosi segítséget kért.

Volt ilyen program a Sportkórházban, hogy be lehetett feküdni. Akkor nagyon komoly diétára fogtak, minden nap volt torna, plusz még a kórház körül kellett futni... A nyári szünetet is ott töltöttem. Akkor kezdődött a jojózás. Bementem, fogytam tizenöt-húsz kilót, nagyon örültek, el voltak ájulva az osztálytársaim: "jaj de jó, mennyit fogytál". Karácsonyra már simán visszajött az egész

– mesélte az énekesnő.

Mire a Romantic zenekarral feltűnt a színpadon, a mérleg már több, mint 130 kilót mutatott.

Néztük a Dal a távolból című dal videóklipjét... Ültünk a stúdióban és akkor tudatosult, hogy Úristen, hogy nézek ki. Akkor láttam magam életemben először képernyőn keresztül. Akkor bekattant, hogy itt valamit kéne, ez nagyon gáz

– idézte fel.

Így fogyott a Romantic énekesnője

Kardió edzésekre kezdett járni, és végül nagyon megszerette a mozgást. Így sikerült újabb 60 kilót leadnia. Egészségügyi problémái és hízásra való hajlama miatt azonban nem tudta tartósan fenntartani az eredményt, súlya ismét visszakúszott a 100 kilós határon túlra.

Ezt követték a drasztikusnál drasztikusabb elhatározások. Volt olyan is, hogy egy éven keresztül szinte semmilyen szilárd élelmet nem evett, kávén, kaukázusi kefíren és ivójoghurton élt. Pár éve pedig gyomorszűkítő műtétre is vállalkozott.

Ez nem megoldás, hogy le-föl, ilyen nincs. Hányszor fogyjak még le hatvan kilót? Negyvenöt éves voltam már akkor... Tökre méregbe voltam, hogy ezt nem hiszem el, ilyen nincs, ennek véget kell vetni, és akkor döntöttem el, hogy ha egyszer úgy alakul, és lesz rá alkalmam meg pénzem, akkor én ezt a műtétet meg fogom csináltatni

– mesélte A Te Kék Zónád című műsorban.