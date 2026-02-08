Kitálalt a doktor: Megéri számolni a kalóriákat?

Az intuitív étkezés és a kalóriák nyomon követése egyaránt népszerű módszerek a fogyni kívánók körében. Hogy melyik a jobb választás a tartós testsúlycsökkenéshez, az az egyéntől, a túlsúly okaitól és az egyéni szükségletektől függ.

Megéri egyáltalán a kalóriákat számlálni?

Fotó: freepik.com / Illusztráció

Megéri számolni a kalóriákat?

Az intuitív étkezés és a kalóriaszámlálás közül az a módszer a jobb a tested számára, amelyik nálad működik. Ez attól függ, mire van leginkább szüksége a szervezetednek, és melyik módszert tudod hosszú távon következetesen alkalmazni - olvasható dr. Ashley Olivine cikkében.

Például a 2-es típusú cukorbetegségben élőknek testsúlyt kell csökkenteniük a súlyos egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében. Ehhez figyelniük kell a cukorbevitelre, módosítaniuk kell a tápanyagarányokat, és növelniük kell a fizikai aktivitást.

A kalóriaszámlálás előnyösebb lehet azok számára, akiknek nagyobb tudatosságra van szükségük az elfogyasztott ételek mennyiségével és összetételével kapcsolatban. Ugyanakkor az intuitív étkezés jobban működhet annál, aki képes hatékonyan kevesebbet enni pusztán az éhség- és jóllakottságjelzésekre hallgatva.

Melyik jobb a tartós fogyáshoz?

Az intuitív étkezés nem diéta. Egy olyan szemléletmód az étkezéshez, amely a test jelzéseinek meghallgatására épül az egészségi szükségletek kielégítése érdekében.

A kalóriaszámlálás inkább rövid távú fogyásra szolgál. A tartós testsúlycsökkenés akkor következik be, ha hosszú távon megváltoznak az életmódbeli szokások.

Mi az a kalóriaszámlálás?

A kalóriaszámlálás azt jelenti, hogy tisztában vagyunk az elfogyasztott ételek energiatartalmával, és nyomon követjük azt. Ez az energia kalóriában van kifejezve. Ha hosszabb időn keresztül több kalóriát viszünk be, mint amennyire szükségünk van, az súlygyarapodáshoz és testsúllyal összefüggő egészségügyi problémákhoz vezethet.

A kalóriaszámlálás segíthet tudatosítani, mennyi energiát fogyasztunk el valójában, és megelőzheti az akaratlan túlevést.

A kalóriaszámlálás lehetséges előnyei

A kalóriák nyomon követése az étkezésen túlmutató egészséges viselkedésváltozásokat is támogathat. Kutatások kimutatták, hogy a kalóriaszámláló alkalmazások használata növelheti a fizikai aktivitás mértékét.