Francia parfümös desszertek, ez ám az igazi!

Az újranyitását követő 3. születésnapját franciás fílinggel, parfümös desszertekkel is köszönti a Centrál Kávéház. Takács Judit patisserie séf mutatta be a születésnapra megálmodott illatos desszerteket, amelyek közül a parfümös képviselőfánk még formájában is hozza a hangulatot. Az ízéről nem is beszélve!

Takács Judit patisserie séf és a parfümös desszertek (Fotó: Fodor Erika)

Szeretek új alapanyagokkal, formákkal, ízekkel, színekkel játszani. A letisztultság, az eredetiség, a kreativitás és a precizitás a legfontosabb számomra. A Centrál Caféban mindez együtt van

– mondta Judit, aki 16 éve dolgozik cukrászként, 2016 óta mestercukrász.

Tessék választani: Tiramisu-variációk, levendulás francia krémes és forró kávéval leöntendő pisztáciás tiramisu (Fotó: Fodor Erika)

Parfümös desszertek várnak a Centrál Kávéházban

A hivatalosan Centrál képviselőfánk, citromos Choux-ban nevezetű parfümös képviselő mellett klasszik tiramisu, pisztáciás tiramisu, sárgabarack maracuja tiramisu, francia (levendulás) krémes és brownie kehely is várja az illatos desszertkülönlegességek kedvelőit.

Mint egy gyönyörű parfümös kehely... (Fotó: Fodor Erika)

Érdemes szép sorjában mindet megkóstolni. Mi a parfümös képviselőfánkkal kezdtünk. Mutatjuk, Takács Judit hogy csinálja!