3 mókás desszert gyereknapra, amit imádni fognak a kicsik

Receptek gyereknapra – A kicsik NAGY NAPJÁRA

Fondant süti

Fondant süti / Fotó: Fanny magazin

HOZZÁVALÓK (12 DARABHOZ):

A TÉSZTÁHOZ:

4 tojás

150 g kristálycukor

200 g vaj

150 g liszt

1 csapott tk. Sütőpor

50 g darált dió

2 ek. keserű kakaópor





A DÍSZÍTÉSHEZ:

30 g porcukor

50 g vaj

30-40 g piros színű fondant

30-40 g sárga színű fondant

30-40 g kék színű fondant

cukormáz a ragasztáshoz

piros, sárga, kék cukordrazsé





ELKÉSZÍTÉS:

1. A tojásokat válasszuk szét, és egy kézi robotgéppel verjünk kemény habot a fehérjékből.

2. A tojássárgájákat fehéredésig keverjük a cukorral. Adagonként a puha, felkockázott vajat is dolgozzuk bele.

3. A lisztet szórjuk egy tálba, majd vegyítsük el a sütőporral, a dióval és a kakaóporral. Apránként adjuk a tojásmasszához, és keverjük simára. Végül óvatosan forgassuk bele a fehérjehabot is.

4. Simítsuk a masszát a közepes méretű, egy sütőpapírral kibélelt tepsibe úgy, hogy körülbelül 2 cm magas legyen.

5. Süssük 180 fokon 30 percig. Rövid ideig pihentessük, majd borítsuk ki sütőrácsra, és húzzuk le a sütőpapírt. Hagyjuk kihűlni.

6. A tetejét vágjuk egyenesre. Vékony rétegben kenjük rá a porcukorral habosra kevert vajat, és tegyük be a hűtőbe 30 percre.

7. A színes fondantokat nyújtsuk ki 2-3 mm vékonyra, és simítsuk egyenletesen a vajas rétegre.

8. Vágjuk fel tetszőleges kockákra a süteményt, és a cukormázzal ragasszunk mindegyik tetejére színes cukordrazsékat.





FANNY-TIPP: A cukormázhoz egy kevés porcukrot keverjünk össze némi vízzel. Adagoljuk fokozatosan a folyadékot addig, amíg sűrű masszát nem kapunk.

70 perc + hűtés

1 db 440 kcal





Pillangó torta

Pillangó torta / Fotó: Fanny magazin

HOZZÁVALÓK (10 SZELETHEZ):

A TÉSZTÁHOZ:

6 tojás

6 ek. kristálycukor

6 ek. finomliszt

1 tk. Sütőpor





A KRÉMHEZ:

500 g túró

100 g porcukor

1 tasak vaníliás cukor

1/2 biocitrom lereszelt héja

2 ek. instant zselatin





A DÍSZÍTÉSHEZ:

60-70 g eper

hurkapálcika

2 spagetti gumicukor (készen kapható)

vékony drót

120 g áfonya

40 g málna





ELKÉSZÍTÉS:

1. A tojásokat válasszuk szét, és kézi robotgéppel verjünk kemény habot a fehérjékből.

2. A sárgájákat tegyük egy tálba a cukorral. Keverjük addig, amíg ki nem fehéredik, és fényes, sűrű masszává nem válik. Apránként szitáljuk bele a lisztet, amelyben előzőleg elkevertük a sütőport. Forgassuk bele a fehérjehabot is.