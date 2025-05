Megszámolni is nehéz az idei gyermeknapi programokat - mutatunk közülük néhányat!

A legnagyobb gyermeknapi rendezvények a Városligetben és annak környékén lesznek, de Budapest számos más pontján és kerületben is bőven lesz hová kilátogatni. Íme néhány programötlet a mostani hétvégére!

Idén május 25-én lesz a gyermeknap. Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

A Városligetben több helyszínen is lesznek gyermeknapi programok

A Nagyréten ingyenes orvosi vizsgálatokon lehet részt venni. Kint lesz például a május 24-25-ei hétvégén a Gyermekmentő Szolgálat új mobil fogorvosi rendelője és a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) is. A Teddy Maci Kórházban pedig a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete játék macikon mutatja be az emberi test fontos szerveit és működésüket. Vasárnap pedig a Magyar Lovasterápia Szövetség lovasterápiás bemutatóját lehet megnézni.

A Nagyszínpadon mindkét nap neves művészek, zenészek és más előadók várják az érdeklődőket változatos, minden korosztályt megszólító programokkal. Fellép Oláh Gergő és zenekara, Kovácsovics Fruzsina, Tóth Abigél, Orbán Rudi, a Boridalok trió és még sokan mások-olvasható a szervezők weboldalán.

A Sportszigeten (a Kós Károly sétány és a Vajdahunyad sétány között) a Budapest Honvéd Sportegyesület kiválóságai és a Magyar Honvédség Sportszázadának olimpikonjai mozgatják meg a gyerekeket. Lesz lézerpisztolyozás, reflexfejlesztő játék, erőnléti kihívások, gyorsasági és fejlesztő játékok, ugróiskola. Ezenkívül pingpongozni, kosárlabdázni, focizni is lehet majd.

Vasárnap a Nemzetek Utcájában 22 nagykövetség, kulturális intézet mutatja be országa hagyományait, gasztronómiai sajátosságait, szokásait. A színes program idén is táncos, zenés műsorokkal egészül ki a nemzetközi színpadon. Az idei Városligeti Gyereknap alkalmából fiatal, tehetséges komolyzenei előadók minikoncertjei csendülnek fel május 25-én, vasárnap a Magyar Zene Házában.

A Vasúttörténeti parkban is számos program várja a kicsiket és nagyokat

Szombaton fellép például Kovácsovics Fruzsina, a Kiflihajó zenekar és az Iszkiri, vasárnap a Kiskalász zenekar, Farkasházi Réka és a Tintanyúl és a Bóbita zenekar. Emellett mind a szabadtéri területeken, mind az Orient csarnokban egymást érik majd a programok szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között: lesz szépségjárat, kicsiket és nagyokat egyaránt szórakoztató társasjátékok, egészséggel és stresszoldással kapcsolatos tanácsadás is várja a látogatókat. A kézügyességre is szükség lesz, hiszen a kitelepülők kézműves foglalkozásai, vagy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete foglalkoztató feladatai is számos izgalmas alkotás lehetőségét kínálják. A MÁV-csoport, a BKK, a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum és a Katasztrófavédelem pedig számos érdekes játékkal várja a gyermekeket.