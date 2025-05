A gyermekek hétvégéjén, a dm Gyermeknapon egymást érik a szórakoztató programok a Vasúttörténeti Parkban

Az egyik legnépszerűbb családi program kétségkívül a gyereknapi hétvége a Vasúttörténeti Parkban, évről évre az egyik legkedveltebb esemény a dm Gyermeknap. A hétvége ezúttal is a gyermekekről szól, a színes és izgalmas programok azonban nem csupán a kicsiknek, de a felnőtteknek is remek kikapcsolódást ígérnek. Érdemes előre megvásárolni a jegyeket, hiszen amellett, hogy a 14 év alatti gyermekek belépése ingyenes, a felnőttek elővételes jegye kedvezményesen vásárolható meg április 24. és május 18. között. A Vasúttörténeti Park 70.000 négyzetméteres területe ezúttal is megtelik vidámsággal, kreatív és edukációs foglalkozásokkal, fellépésekkel, előadásokkal.

Fotó: Vasúttörténeti Park

Mind a szabadtéri területeken, mind az Orient csarnokban egymást érik majd a programok szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között: a dm jóvoltából Szépségjárat, kicsiket és nagyokat egyaránt szórakoztató társasjátékok, egészséggel és stresszoldással kapcsolatos tanácsadás is várja a látogatókat. Az ovis és bölcsis gyermekek a Mini birodalom szivacs óriás építőkockáival játszhatnak, vagy arcfestést és vizes tetoválást is kérhetnek. A játékos edukálás sem maradhat el: a Humusz Szövetség a fenntarthatósággal kapcsolatos játékokkal, míg a Nap Gyermekei aktivitás a napvédelemhez köthető érdekességekkel készül a kicsiknek.

Fotó: Vasúttörténeti Park

Két játékos foglalkozás között az egészség jegyében számos finom kóstoló falat vagy ital mellett pihenhetik ki az izgalmakat a családok: a kitelepülő partnerek standjainál az egészséges táplálkozásról is fontos információkat kaphatnak. Sőt, ha szívesen kipróbálnák, milyen egy pékségben dolgozni, arra is van lehetőség: a játéksütik elkészítésével és azok játék kasszánál való eladásával ebbe is belekóstolhatnak a kicsik, jutalmul pedig csillámtetoválásokat kaphatnak. A Gasztro udvar ezúttal is ízletes étel- és italkínálattal várja a vendégeit. A finom falatok előtt vagy után pedig a helyes fogápolásról is tanulhatnak játékosan a Curaprox standjánál.

A biztonságos közlekedés témája sem maradhat el: a MÁV, a Volánbusz, a BKK, a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum és a Katasztrófavédelem ezúttal is számos érdekes játékkal várja a gyermekeket. Motoros pálya, tűzoltóautó, buszok, mozdonyok és vasútbiztonsági kitelepülés tartogat sok izgalmas interaktív feladatot számukra, sőt még a kazán működésével is megismerkedhetnek a Weishaupt Hőtechnikai Kft. által biztosított infomobil buszon. Emellett a Skoda autóival is megismerkedhetnek részletesen a látogatók, valamint a Continental Kresztergom pályáján a kisautós vezetés mellett a fenntarthatóság fontosságáról is tanulhatnak a gyerekek.