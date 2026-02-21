A Nagy Duett: az Esmeralda sztárja örömmel fogadta a felkérést, nem egyedül érkezett

Ana Maria Orozco, a Betty, a csúnya lány után újabb világsztár után érkezik A Nagy Duett nyolcadik évadába: Leticia Calderón. Az Esmeralda sorozat főszereplője már megérkezett hazánkba és készül arra, hogy vasárnap este, a második élő showban négy zsűritársával együtt ítéletet mondjon a versenyzők fölött. Arról pedig, hogy erre, hogy készül, illetve ő maga, hogy áll az énekléssel a Borsnak adott exklúzív interjút.

Leticia Calderón lesz A Nagy Duett ötödik zsűritagja. Fotó: Gáll Regina / Bors

A színésznőt továbbra is rengetegen szeretik Magyarországon, így örömmel fogadta a felkérést:

Nagyon lelkes voltam, amikor megkerestek, mert nagyon jól esik, hogy ennyi év után is ennyire szeretnek, és még ma is ismerik az Esmeraldát. Ráadásul most kétszer akkora az örömöm, mert a fiaim is elkísértek, akik korábban még sosem tartottak velem, így különösen izgalmas ez az utazás. Mivel a műsor miatt érkeztem, így a programunk nyilván ekörül fog forogni. Bejárjuk a stúdiót, megnézzük a próbát, megismerjük a versenyzőket, a zsűrit, amit persze már nagyon várok. Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehetek ebben, de azért remélem arra is lesz időnk, hogy egy kicsit megismerjük a várost, mert szerintem csodálatos, és a fiaim is szeretnének minél több mindent látni.

- árulta el a színésznő.

Leticia Calderón és A Nagy Duett: tudja, mekkora kihívás a szereplés

Az Esmeralda sztárja elárulta, ugyan ő maga igencsak távol áll az énekléstől, azt tudja, milyen érzés az, amikor színpadra kell állni. Sőt, elárulta, több évtizednyi tapasztalattal a háta mögött a mai napig izgul kicsit élő szereplései előtt. Azt azonban nem tudja, hogy ezen élményei inkább kedves zsűritaggá avanzsálják-e majd őt, vagy inkább szigorú lesz:

Nagyon sok gonosz szereplőt játszottam már karrierem során, így még egyelőre nem döntöttem el, hogy zsűriként jó leszek vagy rossz. De azt mindig nagyon értékelem, ha valaki kiáll a színpadra, mert tudom, hogy az mekkora kihívás, hiszen én magam is, 40 év szakmai múlttal a hátam mögött, még mindig izgulok egy kicsit mielőtt színpadra lépek. A szigorúságot pedig majd a helyzet eldönti

- közölte, majd így folytatta: