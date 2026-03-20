Durvaság és konfliktus, teljesen elvesztették a fejüket Dárdaiék

Elfajult a csapatba kerülésért folytatott harc. Német sajtóhírek szerint nem kímélték egymást a Hertha játékosai.

Létrehozva: 2026.03.20. 20:15
Hertha Dárdai Márton edzés

Olyan harc zajlik a keretbe kerülésért a Bundesliga 2-ben szereplő Hertha BSC-nél, hogy a játékosok túllőttek a célon az egyik edzésen – legalábbis a német sajtó szerint. Állítólag durva belépőket, reklamálást és öt büntetőrúgást hozott a felfokozott hangulatú tréning.

A berliniek hatodik helyen állnak a német másodosztályban, és a legfrissebb beszámolók szerint a játékosok – 24 mezőnyjátékos és négy kapus – keményen küzdenek az edzéseken azért, hogy bekerüljenek Stefan Leitl vezetőedző 20 fős meccskeretébe.

Sőt, a Bild című lapra hivatkozva a csakfoci.hu arról számolt be, hogy a Hertha játékosai között több durva belépő és konfliktus alakult ki az egyik tréningen a csapatba kerülés miatt.

Helyi sajtóhírek szerint a berliniek edzőmérkőzést rendeztek egymás között, amelyen öt büntetőt is ítéltek. Történt még, hogy Deyovaisio Zeefuik keményen odalépett Pascal Klemensnek, Fabian Reese a földön maradt egy durva ütközést követően, Dárdai Márton állítólag hátulról rúgta meg Niklas Hildebrandtot, Sebastian Grönning pedig hangosan reklamált egy belépő után.

A Hertha vasárnap 13 óra 30 perckor a Düsseldorf otthonában lép pályára a német másodosztály 27. forulójában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
