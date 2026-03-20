Durvaság és konfliktus, teljesen elvesztették a fejüket Dárdaiék
Elfajult a csapatba kerülésért folytatott harc. Német sajtóhírek szerint nem kímélték egymást a Hertha játékosai.
Olyan harc zajlik a keretbe kerülésért a Bundesliga 2-ben szereplő Hertha BSC-nél, hogy a játékosok túllőttek a célon az egyik edzésen – legalábbis a német sajtó szerint. Állítólag durva belépőket, reklamálást és öt büntetőrúgást hozott a felfokozott hangulatú tréning.
A berliniek hatodik helyen állnak a német másodosztályban, és a legfrissebb beszámolók szerint a játékosok – 24 mezőnyjátékos és négy kapus – keményen küzdenek az edzéseken azért, hogy bekerüljenek Stefan Leitl vezetőedző 20 fős meccskeretébe.
Sőt, a Bild című lapra hivatkozva a csakfoci.hu arról számolt be, hogy a Hertha játékosai között több durva belépő és konfliktus alakult ki az egyik tréningen a csapatba kerülés miatt.
Helyi sajtóhírek szerint a berliniek edzőmérkőzést rendeztek egymás között, amelyen öt büntetőt is ítéltek. Történt még, hogy Deyovaisio Zeefuik keményen odalépett Pascal Klemensnek, Fabian Reese a földön maradt egy durva ütközést követően, Dárdai Márton állítólag hátulról rúgta meg Niklas Hildebrandtot, Sebastian Grönning pedig hangosan reklamált egy belépő után.
Düsseldorf-Hertha BSC
A Hertha vasárnap 13 óra 30 perckor a Düsseldorf otthonában lép pályára a német másodosztály 27. forulójában.
