Durvaság és konfliktus, teljesen elvesztették a fejüket Dárdaiék

Olyan harc zajlik a keretbe kerülésért a Bundesliga 2-ben szereplő Hertha BSC-nél, hogy a játékosok túllőttek a célon az egyik edzésen – legalábbis a német sajtó szerint. Állítólag durva belépőket, reklamálást és öt büntetőrúgást hozott a felfokozott hangulatú tréning.

Német sajtóhírek szerint nem kímélték egymást edzésen a Hertha játékosai

A berliniek hatodik helyen állnak a német másodosztályban, és a legfrissebb beszámolók szerint a játékosok – 24 mezőnyjátékos és négy kapus – keményen küzdenek az edzéseken azért, hogy bekerüljenek Stefan Leitl vezetőedző 20 fős meccskeretébe.

Sőt, a Bild című lapra hivatkozva a csakfoci.hu arról számolt be, hogy a Hertha játékosai között több durva belépő és konfliktus alakult ki az egyik tréningen a csapatba kerülés miatt.

Helyi sajtóhírek szerint a berliniek edzőmérkőzést rendeztek egymás között, amelyen öt büntetőt is ítéltek. Történt még, hogy Deyovaisio Zeefuik keményen odalépett Pascal Klemensnek, Fabian Reese a földön maradt egy durva ütközést követően, Dárdai Márton állítólag hátulról rúgta meg Niklas Hildebrandtot, Sebastian Grönning pedig hangosan reklamált egy belépő után.