Soltész Rezső a fájdalmas tragédiák ellenére mindig pozitív marad: "Nézd az élet jó oldalát!"
A legendás énekes közel hatvan éve van a zenei pályán. Soltész Rezső 80 évesen is tele van tervekkel és töretlen lelkesedéssel szórakoztatja közönségét. Remek egészségnek örvend, emellett vallja, hogy az életben meg kell találni mindennek a szép oldalát.
Soltész Rezső Fonogram-életműdíjas énekes a mai napig kirobbanó formában van, tele van tervekkel és élvezi az életet. Imádja a közönségét és a családját, igyekszik kiélvezni minden pillanatot, amit a szerettei körében és a színpadon tölthet, és tele van szakmai tervekkel a következő évekre is.
- Soltész Rezső Fonogram-életműdíjas énekes közel hatvan éve van a zenei pályán
- Az ismert művész legközkedveltebb slágere a mai napig a Szóljon hangosan az ének című örökzöld
- Soltész Rezső idén új albummal jelentkezett Nézd az élet jó oldalát! címmel
Soltész Rezső koncertjein kicsik és nagyok is jól mulatnak évtizedek óta
Soltész Rezső dalai több generáción átívelő örökzöld slágerek lettek, aminek mindenki kívülről tudja a szövegét. A zenész nagyon hálás a közönség szeretetéért és kötelességének érzi, hogy most is a tőle telhető legjobbat nyújtsa.
Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy még túl nyolcvanon is színpadra tudok állni. Nekem a család mellett ez adja az életerőt. Ugyanakkor én is igyekszem mindig a legjobbat nyújtani, eleganciával és tartással szeretnék jelen lenni a színpadon, ezzel is meghálálva a közönség szeretetét
– mondta a Fonogram-életműdíjas művész.
Soltész Rezső: "Soha nem éltem kicsapongó életet!"
Egész életében figyelt arra, hogy megőrizze az egészségét, de azt is elárulta, hogy ez önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy most is ilyen kirobbanó formában legyen.
Soha nem éltem kicsapongó életet. Amikor még fiatal voltam, láttam, hogy a kollégáim minden fellépés után éjszakába nyúló dorbézolást rendeztek, ahol azért bőven fogyott az alkoholból is. Én soha nem voltam ilyen, nem égettem két végén a gyertyát. Emellett úgy érzem, hogy azért a genetikának is nagy szerepe van abban, hogy én most még ilyen kondícióban vagyok
– mesélte az örök optimista művész.
Fontos számára, hogy életben tartsa az elhunyt művésztársai emlékét
Természetesen őt is nagyon megérinti a pályatársak elvesztése.
„Minden művésztárs halála mélyen megrendít, hiszen együtt zenéltünk, nevettünk, küzdöttünk. De az élet megy tovább, és én igyekszem a dalaimmal továbbadni azt az örömöt, amit együtt éltünk át. Az előadásokon megidézem őket egy-egy slágerükkel, sőt mesélek is róluk a közönségnek, így életben tartva emléküket és a dalaikat” – mondta megrendülten a művész, aki a fizikai jóllét mellett sok időt fordít a mentális és szellemi egészségére is.
Az én életem sem volt mentes a nehézségektől vagy nagy veszteségektől, de én mindig igyekeztem a jóra és a szépre koncentrálni. Ez persze nem mindig egyszerű, de ilyen nehéz időkben, mint amiket most is élünk, különösen fontos, hogy az élet szépségeire fókuszáljunk
– állítja határozottan az énekes.
Soltész Rezső új albuma próbál a jó dolgokra fókuszálni
Pozitív életszemléletét legújabb albuma is tükrözi, melyen rengeteg örökzöld sláger található. A lemez címe is beszédes: Nézd az élet jó oldalát!
„Nagyon fontosnak tartom, hogy pozitív üzenetet közvetítsek a közönségem felé. Az album címadó dala, a Nézd az élet jó oldalát, a Brian élete című Monty Python film betétdalának feldolgozása. A lemezen olyan dalok szerepelnek, mint például a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál dal vagy a Volare, amely Domenico Modugno örökzöld szerzeménye, de sok más sláger mellett a Republic 67-es úton című dalát is feldolgoztam” – osztotta meg olvasóinkkal az énekes, aki a rengeteg munka mellett a zenész igyekszik minden pillanatot kihasználni, amit a családja körében tölthet.
Minden reggelnek őszintén tudok örülni, mindig mosolyogva ébredek. A sorsunk ellen nincs semmilyen gyógyszer, nem tudhatjuk holnap mi vár ránk. Ahogy mondani szokták, ebben az életkorban már szinte "minden nap ajándék". Én hálát adok a jóistennek minden megélt napért, a családomért és a közönség szeretetéért
– osztotta meg lelkesen az örökifjú énekes, aki hozzátette, a szakmai terveken túl hagy időt egy kis pihenésre is, hamarosan egy nagy családi nyaralásra mennek.
