Soltész Rezső a fájdalmas tragédiák ellenére mindig pozitív marad: "Nézd az élet jó oldalát!"

Soltész Rezső Fonogram-életműdíjas énekes a mai napig kirobbanó formában van, tele van tervekkel és élvezi az életet. Imádja a közönségét és a családját, igyekszik kiélvezni minden pillanatot, amit a szerettei körében és a színpadon tölthet, és tele van szakmai tervekkel a következő évekre is.

Soltész Rezső idén új albummal jelentkezett Nézd az élet jó oldalát! címmel

Soltész Rezső dalai több generáción átívelő örökzöld slágerek lettek, aminek mindenki kívülről tudja a szövegét. A zenész nagyon hálás a közönség szeretetéért és kötelességének érzi, hogy most is a tőle telhető legjobbat nyújtsa.

Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy még túl nyolcvanon is színpadra tudok állni. Nekem a család mellett ez adja az életerőt. Ugyanakkor én is igyekszem mindig a legjobbat nyújtani, eleganciával és tartással szeretnék jelen lenni a színpadon, ezzel is meghálálva a közönség szeretetét

– mondta a Fonogram-életműdíjas művész.



Egész életében figyelt arra, hogy megőrizze az egészségét, de azt is elárulta, hogy ez önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy most is ilyen kirobbanó formában legyen.

Soha nem éltem kicsapongó életet. Amikor még fiatal voltam, láttam, hogy a kollégáim minden fellépés után éjszakába nyúló dorbézolást rendeztek, ahol azért bőven fogyott az alkoholból is. Én soha nem voltam ilyen, nem égettem két végén a gyertyát. Emellett úgy érzem, hogy azért a genetikának is nagy szerepe van abban, hogy én most még ilyen kondícióban vagyok

– mesélte az örök optimista művész.

Fontos számára, hogy életben tartsa az elhunyt művésztársai emlékét

Természetesen őt is nagyon megérinti a pályatársak elvesztése.

„Minden művésztárs halála mélyen megrendít, hiszen együtt zenéltünk, nevettünk, küzdöttünk. De az élet megy tovább, és én igyekszem a dalaimmal továbbadni azt az örömöt, amit együtt éltünk át. Az előadásokon megidézem őket egy-egy slágerükkel, sőt mesélek is róluk a közönségnek, így életben tartva emléküket és a dalaikat” – mondta megrendülten a művész, aki a fizikai jóllét mellett sok időt fordít a mentális és szellemi egészségére is.

Az én életem sem volt mentes a nehézségektől vagy nagy veszteségektől, de én mindig igyekeztem a jóra és a szépre koncentrálni. Ez persze nem mindig egyszerű, de ilyen nehéz időkben, mint amiket most is élünk, különösen fontos, hogy az élet szépségeire fókuszáljunk

– állítja határozottan az énekes.