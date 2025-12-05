Kórházba került Soltész Rezső – Balesetet szenvedett az énekes
Egy fellépése után sérült meg, a baleseti osztályra került. Soltész Rezső elmesélte, hogy az utána fellépő hölgy produkciója annyira nem tetszett neki, hogy sietve akart távozni a helyszínről, ez okozta a bajt.
Soltész Rezső 80 éves, de energikus, lapkiadója is van, sok fellépést vállal. Nemrég vehette át a Fonogram-életműdíjat, ami igazán jól esett neki, mellette idén Szikora Róbert, Szigeti Ferenc és a Karthago kapta még meg ezt a díjat. Volt azonban egy koncertje ősszel, és olyan sietve akart távozni a helyszínről, hogy megsérült: erről most mesélt először.
Fizikailag jól vagyok. De volt egy balesetem: nem mondom a helyszínt, nehogy ráismerjen az, aki hallja. Lejöttem egy szabadtéri színpadról, és kezdett bennem felmenni a pumpa. Harminc-negyven autogramot írtam, közös fényképek készültek, barátságos pillanatok voltak, de közben egy kollegina, aki mulatós nótákat énekelt, felment a színpadra. Eleinte nem volt probléma, de elkezdtem hallani, ami a színpadon történik, ez borzasztó volt. Semmit sem tudtam csinálni, el akartam menekülni, annyira idegesített a hangulat a sportpályán.
Soltész Rezső balesete után orvoshoz ment
Volt az út mellett egy egy méter magas vaskorlát: befelé menet kikerülték, de kifelé már nagyon menni akart, úgy döntött, nem kerüli azt meg, inkább alábújt, de nagyon alacsony volt a korlát, kis egyensúlyvesztés után térdre esett. Kinyújtotta a kezét a korlát felé, de egy stábtag segíteni akart.
„Megijedhetett, mert úgy megrántotta a karomat, mint a bányában a vájárok a csákányt, amikor felveszik, hogy most belecsapnak” – emlékezett az énekes a Retro Rádióban.
Utána azonnal Pestre mentünk a baleseti osztályra, a jobb karom használhatatlan lett. A rántás után nem tudtam mozgatni, azt hittem, eltört. Megállapították, hogy nem, de a bevérzés után olyan fekete volt, mint a szén. Már tudom emelgetni, karácsonyra talán a fájdalom is kimegy belőle.
Ez két hónapja volt, rögzítőt kellett viselnie. Azóta voltak már koncertjei, de nem akart így fellépni, így színpadra lépés előtt levette a felkötőt.
„Már jobban vagyok, nincs semmi probléma” – tisztázta a népszerű táncdalénekes, aki 1981-ben robbant be igazán, akkor jött a Táncdalfesztivál-siker, ahol Soltész Rezső és S. Nagy István dala, a Szóljon hangosan az ének szerzői díjat kapott. Az énekes nemrég elárulta, hogyan tartja magát jó formában, és arról mesélt, milyen károkat okozott neki egy őrült rajongója.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre