Kórházba került Soltész Rezső – Balesetet szenvedett az énekes

Soltész Rezső 80 éves, de energikus, lapkiadója is van, sok fellépést vállal. Nemrég vehette át a Fonogram-életműdíjat, ami igazán jól esett neki, mellette idén Szikora Róbert, Szigeti Ferenc és a Karthago kapta még meg ezt a díjat. Volt azonban egy koncertje ősszel, és olyan sietve akart távozni a helyszínről, hogy megsérült: erről most mesélt először.

Soltész Rezső 80 évesen is örömmel vállal fellépéseket (Fotó: Czímer Tamás)

Fizikailag jól vagyok. De volt egy balesetem: nem mondom a helyszínt, nehogy ráismerjen az, aki hallja. Lejöttem egy szabadtéri színpadról, és kezdett bennem felmenni a pumpa. Harminc-negyven autogramot írtam, közös fényképek készültek, barátságos pillanatok voltak, de közben egy kollegina, aki mulatós nótákat énekelt, felment a színpadra. Eleinte nem volt probléma, de elkezdtem hallani, ami a színpadon történik, ez borzasztó volt. Semmit sem tudtam csinálni, el akartam menekülni, annyira idegesített a hangulat a sportpályán.

Soltész Rezső balesete után orvoshoz ment

Volt az út mellett egy egy méter magas vaskorlát: befelé menet kikerülték, de kifelé már nagyon menni akart, úgy döntött, nem kerüli azt meg, inkább alábújt, de nagyon alacsony volt a korlát, kis egyensúlyvesztés után térdre esett. Kinyújtotta a kezét a korlát felé, de egy stábtag segíteni akart.

„Megijedhetett, mert úgy megrántotta a karomat, mint a bányában a vájárok a csákányt, amikor felveszik, hogy most belecsapnak” – emlékezett az énekes a Retro Rádióban.

Utána azonnal Pestre mentünk a baleseti osztályra, a jobb karom használhatatlan lett. A rántás után nem tudtam mozgatni, azt hittem, eltört. Megállapították, hogy nem, de a bevérzés után olyan fekete volt, mint a szén. Már tudom emelgetni, karácsonyra talán a fájdalom is kimegy belőle.

Ez két hónapja volt, rögzítőt kellett viselnie. Azóta voltak már koncertjei, de nem akart így fellépni, így színpadra lépés előtt levette a felkötőt.

„Már jobban vagyok, nincs semmi probléma” – tisztázta a népszerű táncdalénekes, aki 1981-ben robbant be igazán, akkor jött a Táncdalfesztivál-siker, ahol Soltész Rezső és S. Nagy István dala, a Szóljon hangosan az ének szerzői díjat kapott. Az énekes nemrég elárulta, hogyan tartja magát jó formában, és arról mesélt, milyen károkat okozott neki egy őrült rajongója.