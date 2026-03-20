Áttörő módszert emlegetnek a kutatók! Ezzel garantáltan elalszol

Játsszunk egy kicsit, hogy könnyebben elaludjunk! Egy kis kognitív keverés kell csupán hozzá, amit egy akadémikus „álmodott meg”. Azóta a közösségi médiában is népszerűvé vált ez az alvástechnika, ami segít kikapcsolni a túlpörgő elmét. A szorongó, álmatlansággal küzdő embereknek az életét változtatta meg a kognitív keverés. Jöjjenek a részletek!

Áttörést hozhat az álmatlansággal küzdőknek ez a módszer

Alanna Hare, a londoni Royal Brompton Kórház alvásszakértője szerint a kognitív keverés rendkívül álmosító. Egyfajta „húzd és told” mechanizmussal hat az elmére – egyszerre segít az elalvás felé terelni, miközben lecsendesíti azokat a zavaró gondolatokat, amelyek ébren tartanak.

A módszer lényege egész egyszerűnek tűnik: egy véletlenszerű, érzelmileg semleges szóra kell gondolni, például „torta”. Ezután a szó első betűjével – jelen esetben a „t” – kezdődő tárgyakat kell felsorolni, úgy mint „tányér”, „tenger”, „tulipán”. Eközben pedig fontos, hogy mindegyiket el is kell képzelni!

Az elmélet alapja az álmosító információfeldolgozás. Ez állítja meg ugyanis az álmatlanságban szenvedők zavaró gondolatmintáit, amikbe könnyen benne ragadnak, ezzel ébren tartva saját magukat. Ezeket kell egyensúlyozni olyan szavakkal, amelyek biztonságérzetet adnak az agynak. A kognitív keverés azért működik, mert eltereli a figyelmet azokról a gondolatokról, amelyek megnehezítik az elalvást.

A módszer tulajdonképpen megpróbálja utánozni azokat a szétszórt, összefüggéstelen és véletlenszerű gondolatmintákat, amelyeket az agy elkezd létrehozni, amikor elalszunk

– mondja Eleni Kavaliotis, ausztrál pszichológus és alváskutató

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a kognitív keverés sem csodaszer és sajnos nem mindenkinek válik be. Van, aki éveken át gyakorolta, mire hatással volt az elméjére, de ma már remekül alkalmazza a mindennapokban. Mások pedig egyáltalán nem kedvelik a módszert, mivel számukra zavaróak a szójátékok. Ennek ellenére a tapasztalatok szerint rengeteg embernél sikeresen működik.

A kutatók remélik, hogy a kognitív keverés online népszerűsége segít elterjeszteni az emberek közt a módszert és még többeknek segíthet elaludni. A jövőben szeretnének több vizsgálatot is végezni, hogyan működik a módszer azoknál, akik csak időnként küzdenek elalvási nehézségekkel, illetve azoknál, akiknél klinikai álmatlanság áll fenn – írja a BBC.