Vilmos herceg befejezte! Véget vetett a hosszú, éveken át tartó barátságnak

Vilmos herceg megszakította a barátságot Tom Bradby újságíróval, miután úgy érezte, elárulta őt, mikor részt vett Harry és Meghan afrikai dokumentumfilmjében – közölte a DailyMail. Ezt pedig Russel Myers királyi tudosító egy új könyvben osztotta meg. Vilmos herceg hosszú barátságot ápolt az ITV-s Tom Bradby-vel.

Hosszú barátságnak vetett véget Vilmos herceg

Fotó: PA/Northfoto

Vilmos herceg véget vetett a barátságnak

A walesi herceg korábban rendkívül közeli kapcsolatban állt az egykori királyi tudósítóval, neki adta az első interjút is Katalin hercegnével való 2010-es eljegyzése után. Vilmosnak azonban elérkezett az a pont, ami miatt megszakította a barátságot. Úgy érezte, Tom Bradby kihasználta őket.

Egy forrás akkor így nyilatkozott a Daily Mailnek:

Vilmos és Tom barátsága véget ért. A herceg csalódott Bradby-ben és abban, ahogyan az elmúlt hónapokban viselkedett

Majd hozzátette:

Vilmos érzékeny személyiség és úgy gondolja, válság idején derül ki igazán, kik az ember valódi barátai. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Bradby nem tartozott közéjük

Eközben Tom Bradby bevallotta, hogy úgy érezte, két tűz közé szorult a testvéri viszály közt. Az új könyvben arra is kitérnek, miszerint Vilmos úgy vélte, Tom átlépte a határt, amikor részt vett a sussexiek 2019 októberi műsorában. Emiatt teljesen elárulva érezte magát. A forrás így fogalmazott:

Tomot a barátjának tekintette, mindig jól kijöttek egymással és Harry is közel állt hozzá, de soha nem gondolta volna, hogy ez fog történni

Majd hozzátette, hogy Vilmos számára a barátság ott véget is ért.

A korábban baráti viszonyban álló hármas kapcsolata azután kezdődött, hogy Tom Bradby meghívást kapott ebédre Mark Dyertől, aki akkor Harry magántitkára volt. Az újságíró gyorsan a sajtó egyik kedvenc riportere lett mind Vilmos, mind Harry körében. A testvérek megbíztak Tomban: 2004-ben meghívták, hogy forgasson Harry-ről Dél-Afrikában és Vilmos még a privát mobiltelefonszámát is megadta neki.

Harry 2023 januárjában egy 90 perces interjúban is részt vett Tommal, amelyet önéletrajzi könyve, a Spare népszerűsítése kapcsán adtak. A beszélgetés során Sussex hercege azzal vádolta családját, hogy bűnrészesek voltak a feleségét ért fájdalomban és szenvedésben. Szerinte ugyanis ők segítették lejáratni Meghant, ami végül Kaliforniába kényszerítette őket.