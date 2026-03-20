Ne maradj le te se! – Nézd vissza a szentendrei Békemenet legszebb pillanatait
Óriási tömeg várta a kormányfőt. Szentendre lakossága hihetetlen hangulatban fogadta Orbán Viktort.
Folytatódott Orbán Viktor országjárása. Március 20-án Szentendre Fő terén gyűltek össze az emberek, hogy meghallgathassák a miniszterelnök beszédét.
Orbán Viktor kifejtette: „Brüsszelben rá akarták venni Magyarországot, hogy álljon be a sorba: adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és fogadjuk el, hogy olajblokád alá vesznek bennünket. Világosan megmondtuk: amíg nincs olaj, nincs pénz! Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! Minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést. Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék, ami a magyaroké!”
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
