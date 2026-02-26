Schobert Norbi: Álljunk ki együtt a sportolókért, a gyermekeinkért és a jövő generációjáért!

Mint arról korábban már beszámoltunk, a Sportegyesületek Országos Szövetsége olimpikonokkal karöltve petíciót kezdeményezett a magyar sport jövője érdekében. Az elmúlt évtizedben újra sikeres sportnemzetté vált Magyarország. Ám mindez most veszélybe kerülhet, mivel akadnak olyan közéleti szereplő, aki szerint: „Túl sok jut a sportra.” Ők megszüntetnék a hazai sporttámogatás rendszerét.

Schobert Norbi és Rubint Réka Fotó: Facebook

Ám Schobert Norbi nem így gondolja, sőt ő is csatlakozott a kezdeményezéshez. A fitneszedző arra buzdít mindenkit, hogy töltse ki a petíciót, hiszen csak pár percet vesz igénybe, de mint fogalmazott hosszú távra szól.

A sport számomra nemcsak munka, hanem küldetés. Hiszek abban, hogy a mozgás, az egészséges életmód és a sport közösségformáló ereje meghatározza Magyarország jövőjét. Ezért arra kérlek benneteket, hogy töltsétek ki a „PETÍCIÓ A MAGYAR SPORTÉLET JÖVŐJÉÉRT” kezdeményezést. A kitöltés csak pár perc, de a jelentősége hosszú távra szól. Álljunk ki együtt a sportolókért, a gyermekeinkért és a jövő generációjáért!

- olvasható Schobert Norbi bejegyzésében.