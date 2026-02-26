RETRO RÁDIÓ

Schobert Norbi: Álljunk ki együtt a sportolókért, a gyermekeinkért és a jövő generációjáért!

A fitneszedző is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 16:05
Schobert Norbi sport petíció mozgás

Mint arról korábban már beszámoltunk, a Sportegyesületek Országos Szövetsége olimpikonokkal karöltve petíciót kezdeményezett a magyar sport jövője érdekében. Az elmúlt évtizedben újra sikeres sportnemzetté vált Magyarország. Ám mindez most veszélybe kerülhet, mivel akadnak olyan közéleti szereplő, aki szerint: „Túl sok jut a sportra.” Ők megszüntetnék a hazai sporttámogatás rendszerét.

Schobert Norbi és Rubint Réka Fotó:  Facebook

Ám Schobert Norbi nem így gondolja, sőt ő is csatlakozott a kezdeményezéshez. A fitneszedző arra buzdít mindenkit, hogy töltse ki a petíciót, hiszen csak pár percet vesz igénybe, de mint fogalmazott hosszú távra szól.

A sport számomra nemcsak munka, hanem küldetés. Hiszek abban, hogy a mozgás, az egészséges életmód és a sport közösségformáló ereje meghatározza Magyarország jövőjét. Ezért arra kérlek benneteket, hogy töltsétek ki a „PETÍCIÓ A MAGYAR SPORTÉLET JÖVŐJÉÉRT” kezdeményezést. A kitöltés csak pár perc, de a jelentősége hosszú távra szól. Álljunk ki együtt a sportolókért, a gyermekeinkért és a jövő generációjáért!

- olvasható Schobert Norbi bejegyzésében.

Most mindenki tehet a magyar sport jövőjéért! Töltse ki és írja alá Ön is a petíciót: https://www.nemzetisport.hu/sportpeticio 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu