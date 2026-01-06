RETRO RÁDIÓ

A hóhelyzet hóekét kíván! Retró fotók a régmúltból, amikor még lovak és lánctalpas monstrumok kotorták a havat

Ma már nem mindenhol látni lovakat, ahogy a hóekét vonják maguk után. A mostani hóhelyzet hatására a lapátot és a hókotrókat is előkészíthetjük. De vajon hogyan is nézett ki ez régen?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 20:00
havazás retró galéria hóhelyzet

Az eddigieknél is nagyobb havat jósolnak hétvégére. Az év végéhez közeledve talán nem is hittük volna, hogy a hólapátra is szükség lesz, most pedig egy nagy hókotró is kevés lenne, hogy az összes havat eltakarítsuk. Vajon hogyan intéztük ezt régebben, amikor a mostani hóhelyzethez képest gyakoribb volt a sűrű havazás? 

Hóhelyzet
Sopronban is lehetett lóval vontatott hóekéket látni. Budapesten is voltak ehhez hasonló hóhelyzetek, amelyek megkövetelték az ilyen hókotrókat – Fotó: Fortepan / Chuckyeager tumblr

Mennyire volt más a hóhelyzet még akkor

Hitted volna, hogy januárban tényleg beköszönt a tél? A hójelentések szerint az ország egyes pontjain 30, sőt 50 cm hó is esett, erre még 10-17 cm friss havat is kaptunk. Eplényben és Mátraszentistvánon például 50-57 cm hóréteget mértek, amely már a sípályákon is kedvező lehet.

A budapesti hóhelyzet hasonló, bár a főváros már néhány centi hótól is beborul. Sokan a megközelíthetetlen buszmegállókról és csúszásveszélyes lépcsőkről beszélnek, az emberek el sem indulnak autóval vagy tömegközlekedéssel. 

Az ilyen helyzetekhez elkél a technikai segítség. Hóeltakarításra vannak hóekével vagy hómaróval rendelkező gépek. Léteznek speciálisan hókotrásra, hómarásra kialakított munkagépek is, de gyakoriak a hóekével felszerelt teherautók, homlokrakodók, földgyaluk is, melyek így képesek hóeltakarításra. Máskor a lóval vontatott kocsira is felszereltek hóekét.

Vasúti járműveknek is van hókotró és hómaró típusa, a hóekét a vasúti szerelvények fejére is fel tudják szerelni.

Hazánkban ismert a ZiL hómaró, amelyről azt mondják, hogy egyes településekről úgy elijesztette a havat, hogy többet nem tért vissza. Mitagadás, a mostani időszakban, bizonyos helyeken elkél egy ilyen eszköz.

Galériánkban mutatjuk, hogyan kotortuk a havat régen:

Így kotortuk a havat régen

fotóma, 12:37Fotók: Fortepan

 

 

