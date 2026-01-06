A hóhelyzet hóekét kíván! Retró fotók a régmúltból, amikor még lovak és lánctalpas monstrumok kotorták a havat
Ma már nem mindenhol látni lovakat, ahogy a hóekét vonják maguk után. A mostani hóhelyzet hatására a lapátot és a hókotrókat is előkészíthetjük. De vajon hogyan is nézett ki ez régen?
Az eddigieknél is nagyobb havat jósolnak hétvégére. Az év végéhez közeledve talán nem is hittük volna, hogy a hólapátra is szükség lesz, most pedig egy nagy hókotró is kevés lenne, hogy az összes havat eltakarítsuk. Vajon hogyan intéztük ezt régebben, amikor a mostani hóhelyzethez képest gyakoribb volt a sűrű havazás?
Mennyire volt más a hóhelyzet még akkor
Hitted volna, hogy januárban tényleg beköszönt a tél? A hójelentések szerint az ország egyes pontjain 30, sőt 50 cm hó is esett, erre még 10-17 cm friss havat is kaptunk. Eplényben és Mátraszentistvánon például 50-57 cm hóréteget mértek, amely már a sípályákon is kedvező lehet.
A budapesti hóhelyzet hasonló, bár a főváros már néhány centi hótól is beborul. Sokan a megközelíthetetlen buszmegállókról és csúszásveszélyes lépcsőkről beszélnek, az emberek el sem indulnak autóval vagy tömegközlekedéssel.
Az ilyen helyzetekhez elkél a technikai segítség. Hóeltakarításra vannak hóekével vagy hómaróval rendelkező gépek. Léteznek speciálisan hókotrásra, hómarásra kialakított munkagépek is, de gyakoriak a hóekével felszerelt teherautók, homlokrakodók, földgyaluk is, melyek így képesek hóeltakarításra. Máskor a lóval vontatott kocsira is felszereltek hóekét.
Vasúti járműveknek is van hókotró és hómaró típusa, a hóekét a vasúti szerelvények fejére is fel tudják szerelni.
Hazánkban ismert a ZiL hómaró, amelyről azt mondják, hogy egyes településekről úgy elijesztette a havat, hogy többet nem tért vissza. Mitagadás, a mostani időszakban, bizonyos helyeken elkél egy ilyen eszköz.
Galériánkban mutatjuk, hogyan kotortuk a havat régen:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre