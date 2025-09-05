Házasság első látásra Reni kiosztotta a Kísértés szereplőit

Kovács Reni nem kertelt, őszintén elmondta a véleményét a Kísértés új szereplőiről. A Házasság első látásra sztárja finoman szólva sincs elragadtatva tőlük.
Kovács Reni, a Házasság első látásra egyik legemlékezetesebb szereplője, ismét őszintén megnyílt követőinek az Instagramon. A népszerű valóságshow-sztár egy kérdezz–felelekben mesélt arról, mit gondol a Kísértés új évadáról, és azt sem titkolta, hogy őt magát is megkeresték a műsor készítői. Bár sokan szívesen látták volna a képernyőn, Reni végül nemet mondott a felkérésre.
„Megnéztem az első részt, amit nagyon vártam is, de sajnos nekem nem adta meg azt az érzést, mint az előző széria, nem kötött le. Egy biztos, jó hülyék a srácok, ha megcsalják a barátnőjüket, mert egyik kísértő csaj se néz ki jobban a barátnőknél” – írta Reni, aki már az előző évadtól fogva lelkes nézője a műsornak. Azt is hozzátette, hogy bár talált szimpatikus arcokat, a felhozatal egyelőre nem győzte meg:
Van két barna hajú lány, ők csinosak, helyesek és ennyit tudok elmondani a Kísértésről. Srácok között is volt egy, aki jól nézett ki, aztán elkezdte ecsetelni a lány villába, hogy mi a nő dolga. Szegénykém nagyon nincs képben, hogy miért is ment oda, ha már így indít! Egyelőre elég laposak a szereplők! Talán ráveszem magam, hogy megnézzem a 2. részt
– árulta el a Házasság első látásra sztárja.
A szavai jól mutatják, hogy bár az első évad nagy kedvence volt, az új szezon eddig nem hozta el számára azt az élményt, amit korábban érzett. Nem is véletlen: amikor a rajongók rákérdeztek, hogy vajon ő maga bemenne-e a műsorba, határozott választ adott:
„Hívtak, de visszautasítottam. Valaki kérdezte, ha lenne párom bemennék-e, kizárt. Viszont az első évadot imádtam! Noel és Dorina volt a kedvenc” – vallotta be Reni.
A Kísértés – amely a Temptation Island magyar változata – nagy port kavart már az indulásakor is. A formátum lényege, hogy párok külön villákba költöznek, ahol csábítók próbálják megingatni a kapcsolatukat. A nézők számára ez dráma, szenvedély és botrány egyszerre, a szereplőknek viszont komoly lelki próbatétel.
Kovács Reni szavai ráadásul különösen hitelesek, hiszen ő maga is belekóstolt a reality világába: a Házasság első látásra egyik legfeltűnőbb párosa volt Brumival, azaz Wollner Péterrel, kapcsolatuk sokakat érdekelt, végül azonban szakítással zárult. Azóta a közösségi médiában is egyre nyíltabban beszél az életéről, legyen szó boldog pillanatokról vagy nehézségekről. Őszintesége miatt követői mindig kíváncsiak rá, mit gondol egy-egy új műsorról vagy éppen a saját magánéletéről.
