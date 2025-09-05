Házasság első látásra Reni kiosztotta a Kísértés szereplőit

Kovács Reni, a Házasság első látásra egyik legemlékezetesebb szereplője, ismét őszintén megnyílt követőinek az Instagramon. A népszerű valóságshow-sztár egy kérdezz–felelekben mesélt arról, mit gondol a Kísértés új évadáról, és azt sem titkolta, hogy őt magát is megkeresték a műsor készítői. Bár sokan szívesen látták volna a képernyőn, Reni végül nemet mondott a felkérésre.

Kovács Reni Házasság első látásra sztárjaként nagy népszerűségre tett szert (Fotó: TV2)

Ezt gondolja a Kísértésről a Házasság első látásra sztárja

„Megnéztem az első részt, amit nagyon vártam is, de sajnos nekem nem adta meg azt az érzést, mint az előző széria, nem kötött le. Egy biztos, jó hülyék a srácok, ha megcsalják a barátnőjüket, mert egyik kísértő csaj se néz ki jobban a barátnőknél” – írta Reni, aki már az előző évadtól fogva lelkes nézője a műsornak. Azt is hozzátette, hogy bár talált szimpatikus arcokat, a felhozatal egyelőre nem győzte meg:

Van két barna hajú lány, ők csinosak, helyesek és ennyit tudok elmondani a Kísértésről. Srácok között is volt egy, aki jól nézett ki, aztán elkezdte ecsetelni a lány villába, hogy mi a nő dolga. Szegénykém nagyon nincs képben, hogy miért is ment oda, ha már így indít! Egyelőre elég laposak a szereplők! Talán ráveszem magam, hogy megnézzem a 2. részt

– árulta el a Házasság első látásra sztárja.

Kovács Reni bikinis képpel illusztrálta kemény mondandóját (Fotó: Instagram)

Noel és Dorina voltak a kedvencei

A szavai jól mutatják, hogy bár az első évad nagy kedvence volt, az új szezon eddig nem hozta el számára azt az élményt, amit korábban érzett. Nem is véletlen: amikor a rajongók rákérdeztek, hogy vajon ő maga bemenne-e a műsorba, határozott választ adott:

„Hívtak, de visszautasítottam. Valaki kérdezte, ha lenne párom bemennék-e, kizárt. Viszont az első évadot imádtam! Noel és Dorina volt a kedvenc” – vallotta be Reni.

A Kísértés – amely a Temptation Island magyar változata – nagy port kavart már az indulásakor is. A formátum lényege, hogy párok külön villákba költöznek, ahol csábítók próbálják megingatni a kapcsolatukat. A nézők számára ez dráma, szenvedély és botrány egyszerre, a szereplőknek viszont komoly lelki próbatétel.