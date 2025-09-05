RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra Reni kiosztotta a Kísértés szereplőit

Kovács Reni nem kertelt, őszintén elmondta a véleményét a Kísértés új szereplőiről. A Házasság első látásra sztárja finoman szólva sincs elragadtatva tőlük.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 07:00
Kovács Renáta Házasság első látásra A Kísértés botrány

Kovács Reni, a Házasság első látásra egyik legemlékezetesebb szereplője, ismét őszintén megnyílt követőinek az Instagramon. A népszerű valóságshow-sztár egy kérdezz–felelekben mesélt arról, mit gondol a Kísértés új évadáról, és azt sem titkolta, hogy őt magát is megkeresték a műsor készítői. Bár sokan szívesen látták volna a képernyőn, Reni végül nemet mondott a felkérésre.

Házasság első látásra Kovács Reni
Kovács Reni Házasság első látásra sztárjaként nagy népszerűségre tett szert (Fotó: TV2)

Ezt gondolja a Kísértésről a Házasság első látásra sztárja

Megnéztem az első részt, amit nagyon vártam is, de sajnos nekem nem adta meg azt az érzést, mint az előző széria, nem kötött le. Egy biztos, jó hülyék a srácok, ha megcsalják a barátnőjüket, mert egyik kísértő csaj se néz ki jobban a barátnőknél” – írta Reni, aki már az előző évadtól fogva lelkes nézője a műsornak. Azt is hozzátette, hogy bár talált szimpatikus arcokat, a felhozatal egyelőre nem győzte meg:

Van két barna hajú lány, ők csinosak, helyesek és ennyit tudok elmondani a Kísértésről. Srácok között is volt egy, aki jól nézett ki, aztán elkezdte ecsetelni a lány villába, hogy mi a nő dolga. Szegénykém nagyon nincs képben, hogy miért is ment oda, ha már így indít! Egyelőre elég laposak a szereplők! Talán ráveszem magam, hogy megnézzem a 2. részt

– árulta el a Házasság első látásra sztárja.

Kovács Reni
Kovács Reni bikinis képpel illusztrálta kemény mondandóját (Fotó: Instagram)

Noel és Dorina voltak a kedvencei

A szavai jól mutatják, hogy bár az első évad nagy kedvence volt, az új szezon eddig nem hozta el számára azt az élményt, amit korábban érzett. Nem is véletlen: amikor a rajongók rákérdeztek, hogy vajon ő maga bemenne-e a műsorba, határozott választ adott:

 „Hívtak, de visszautasítottam. Valaki kérdezte, ha lenne párom bemennék-e, kizárt. Viszont az első évadot imádtam! Noel és Dorina volt a kedvenc” – vallotta be Reni.

A Kísértés – amely a Temptation Island magyar változata – nagy port kavart már az indulásakor is. A formátum lényege, hogy párok külön villákba költöznek, ahol csábítók próbálják megingatni a kapcsolatukat. A nézők számára ez dráma, szenvedély és botrány egyszerre, a szereplőknek viszont komoly lelki próbatétel. 

Van rálátása a műsorra

Kovács Reni szavai ráadásul különösen hitelesek, hiszen ő maga is belekóstolt a reality világába: a Házasság első látásra egyik legfeltűnőbb párosa volt Brumival, azaz Wollner Péterrel, kapcsolatuk sokakat érdekelt, végül azonban szakítással zárult. Azóta a közösségi médiában is egyre nyíltabban beszél az életéről, legyen szó boldog pillanatokról vagy nehézségekről. Őszintesége miatt követői mindig kíváncsiak rá, mit gondol egy-egy új műsorról vagy éppen a saját magánéletéről.

 

