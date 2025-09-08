Vigyázat! A kedvesség árthat az egészségnek

Negatívan befolyásolja az egészséget, a kedvesség lehet a veszted – jobb vigyázni.
Kedves ember vagy? Egy szakértő szerint rossz irányba befolyásolja az egészséged, amennyiben egy bizonyos dologgá alakul. Általában a kedves emberekhez húz az ember szíve, de hatalmas különbség van aközött, hogy valaki jó ember vagy túlzottan kedves.
Nem mindig jelent jót, ha valaki túlzottan kedves, mivel ezek az emberek általában nem állnak ki saját magukért, nem tudják megvédeni magukat, mivel nem akarnak másokat felidegesíteni vagy felbosszantani.
Az egészségre sincs jó hatással, hiszen ilyenkor másokat a saját szükségleteik, vagy önmaguk elé sorolják. Dr. Emma Hepburn szerint ez olyan viselkedés, amely negatívan befolyásolja az embert.
Fontos felismerni, hogy mikor válik problémássá a kedvesség, vagyis amikor már káros hatással kezd lenni az életünkre
– mondta a Stylist magazinnak adott interjújában.
Szerinte annyira elfoglaltak lettünk mások szükségleteinek kielégítésével, hogy a sajátunkat semmibe vesszük. Folyton igent mondunk, mikor nem is lenne rá kapacitásunk, amely csak növeli a terheinket és a stresszt.
Ez abban nyilvánulhat meg, hogy túlzottan alkalmazkodunk mások igényeihez, és nehézségeink vannak a sajátjaink felismerésével, kifejezésével vagy érvényesítésével
– idézi a szakértő szavait a LadBible.
Ez idővel megakadályozza, hogy az ember gondoskodni tudjon a saját mentális és fizikai jóllétéről. Igényeid elfojtása önmagában stresszes lehet, a stressz pedig számos egészségügyi problémához vezethet, mint például a migrén vagy az immunrendszer legyengülése.
Más oldalról megközelítve a kedvesség jótékony hatással lehet a szív- és érrendszeri egészségre. Amikor kedves cselekedetekre gondolunk vagy kedves cselekedetnek vagyunk szemtanúi, esetleg mi magunk teszünk valami kedveset másnak, számos biokémiai változás történik az agyunkban.
Az egyik legfontosabb az oxitocin felszabadulása, egy olyan neurotranszmitter, amelynek a kötődés előmozdításában betöltött szerepét már számos alkalommal tanulmányozták.
A kedvesség csökkenti a kortizolszintet és a vérnyomást, amely jótékony hatással van a stressz-szintünkre. Dr. Bhawami Ballamudi szerint csökkenti a vérnyomást és javítja a szív egészségét.
„Vannak kutatások, amelyek az oxitocin és a gyulladáscsökkentő hatását vizsgálják. A gyulladás csökkentése bizonyos szempontból megvéd bizonyos krónikus betegségektől, mint például az elhízás, a cukorbetegség és a rák, ami általánosan jobb egészségi állapothoz és hosszabb élettartamhoz vezet” – mondja az orvos.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az is fontos, hogy ne csak mások felé, hanem önmagunk felé is kedvesek legyünk, mivel rendkívül versenyképes társadalomban élünk és folyamatosan másokhoz hasonlítjuk önmagunkat. A negatív érzések önmagunkkal szemben negatív érzelmekhez vezethetnek, amely tökéletes táptalaja a szorongásnak és a depressziónak.
