Vigyázat! A kedvesség árthat az egészségnek

Kedves ember vagy? Egy szakértő szerint rossz irányba befolyásolja az egészséged, amennyiben egy bizonyos dologgá alakul. Általában a kedves emberekhez húz az ember szíve, de hatalmas különbség van aközött, hogy valaki jó ember vagy túlzottan kedves.

A túlzott kedvesség nem lehet jó jel Fotó: rawpixel.com/freepik.com/Illusztráció

Nem mindig jelent jót, ha valaki túlzottan kedves, mivel ezek az emberek általában nem állnak ki saját magukért, nem tudják megvédeni magukat, mivel nem akarnak másokat felidegesíteni vagy felbosszantani.

Az egészségre sincs jó hatással, hiszen ilyenkor másokat a saját szükségleteik, vagy önmaguk elé sorolják. Dr. Emma Hepburn szerint ez olyan viselkedés, amely negatívan befolyásolja az embert.

Fontos felismerni, hogy mikor válik problémássá a kedvesség, vagyis amikor már káros hatással kezd lenni az életünkre

– mondta a Stylist magazinnak adott interjújában.

Szerinte annyira elfoglaltak lettünk mások szükségleteinek kielégítésével, hogy a sajátunkat semmibe vesszük. Folyton igent mondunk, mikor nem is lenne rá kapacitásunk, amely csak növeli a terheinket és a stresszt.

Ez abban nyilvánulhat meg, hogy túlzottan alkalmazkodunk mások igényeihez, és nehézségeink vannak a sajátjaink felismerésével, kifejezésével vagy érvényesítésével

– idézi a szakértő szavait a LadBible.

Ez idővel megakadályozza, hogy az ember gondoskodni tudjon a saját mentális és fizikai jóllétéről. Igényeid elfojtása önmagában stresszes lehet, a stressz pedig számos egészségügyi problémához vezethet, mint például a migrén vagy az immunrendszer legyengülése.

A kedvesség emellett jótékony hatással is bír

Más oldalról megközelítve a kedvesség jótékony hatással lehet a szív- és érrendszeri egészségre. Amikor kedves cselekedetekre gondolunk vagy kedves cselekedetnek vagyunk szemtanúi, esetleg mi magunk teszünk valami kedveset másnak, számos biokémiai változás történik az agyunkban.

Az egyik legfontosabb az oxitocin felszabadulása, egy olyan neurotranszmitter, amelynek a kötődés előmozdításában betöltött szerepét már számos alkalommal tanulmányozták.

A kedvesség csökkenti a kortizolszintet és a vérnyomást, amely jótékony hatással van a stressz-szintünkre. Dr. Bhawami Ballamudi szerint csökkenti a vérnyomást és javítja a szív egészségét.