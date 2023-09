Erre vártunk: megvan a hosszú élet kulcsa

Egy friss kutatás szerint pofonegyszerű gondoskodnunk a hosszan tartó, tartalmas életről: elég csak rendszeresen diót fogyasztanunk. A magban található ásványi anyagok és vitaminok ugyanis karbantartják a szívet és az agyat, valamit hozzájárulnak az egészséges öregedés folyamatához – írja a Mirror.

Fotó: Pixabay

Egy kaliforniai kardiológusokat tömörítő szervezet 3300 ember 30 évre rugó egészségügyi adatainak áttekintése után arra következtetésre jutott, hogy bár minden olajos mag jótékony hatást gyakorolhat az egészségünkre, a különböző zsírtartalmuk miatt a dió az, amely leghatékonyabban felveszi a harcot az öregedéshez köthető betegségekkel – természetesen amennyiben a mértékletességet szem előtt tartva fogyasztjuk.

A tanulmányból kiderült, hogy azok az alanyok, akik már fiatalkorukban rendszeresen ettek diót, nagyobb valószínűséggel maradtak fizikailag aktívabbak, kiegyensúlyozottabb étrendet követtek, és a szívük állapota is nagyobb bizakodásra adott okot, mint a diót hanyagolóké. Azok esetében pedig, akik hetente legalább öt alkalommal rágcsáltak diót, a várható élettartam is növekedésnek indult. Kevésbé dominánsan, de az is kitűnt az eredményekből, hogy a rendszeres diófogyasztás az elhízásra és a diabéteszre való hajlamot is csökkentheti.