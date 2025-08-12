Orbán Viktor elárulta: ezért nem tudta támogatni az Európai Tanács nyilatkozatát Magyarország nevében

Tiszta vizet öntött a pohárba Orbán Viktor, Facebook-oldalán pontokba szedve osztotta meg, miért NEM tudta támogatni Európai Tanács nyilatkozatát Magyarország nevében.

Orbán Viktor nem támogatta az Európai Tanács nyilatkozatát, kijelentve többek közt, hogy az feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak,

amelyre az EU vezetőit meg sem hívták (Fotó: NurPhoto via AFP)

„Mindössze négy nappal a Trump és Putyin elnök történelmi csúcstalálkozója előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében. Mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a «Putyin bábja» nótára, szeretném megosztani, miért NEM tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében.

1. A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.

2. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.

3. Az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását.”

– írta közösségi oldalán a kormányfő. A miniszterelnök a következő mondattal zárta bejegyzését: Adjunk esélyt a békének!