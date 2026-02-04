Elhalasztja a NASA a Holdmissziót, komoly probléma adódott

A NASA felfüggeszti, azon küldetését, hogy embert küldjön oda, ahol hosszú idő óta senki sem járt. Az Artemis-program akár már februárban elindulhatott volna, de a teszteléssel kapcsolatos problémák miatt késik a misszió.

A NASA megint embert küld a Holdhoz Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A NASA új startot tervez

A hiba miatt most legkésőbb márciusra tervezik a startot. Az Artemis II. tervei szerint négy űrhajóssal fognak eljutni a Hold sötét oldala felé, hogy teszteljék Orion űrhajójuk működését a mélyűrben, ezzel pedig messzebb repítsék az embereket az űrben, mint eddig valaha. A küldetés végső célja egy holdbázis létrehozása 2028 vége előtt, ami egy ambiciózus terv, de jelenleg a fő aggodalmuk a folyékony hidrogén szivárgása az űrhajó faránál.

Emiatt az Artemis nedves főpróbáját T-5:15 percnél automatikusan leállították, majd a legénység a rakéta üzemanyagának leeresztésén dolgozott. Az ezt megelőző pillanatban a mérnökök azt vizsgálták, hogy a hideg időjárás hogyan befolyásolja a rakétát, és több órát is eltöltöttek a folyékony hidrogén szivárgásának elállításával, ami miatt le kellett állítani a tesztelést.

Mivel a kilövés dátumát elhalasztották, az űrhajósokat kihozták a karanténból, bár a NASA azt mondta, hogy néhány héttel a tervezett kilövés előtt majd vissza kell térniük oda.

A NASA február 3-án a kora reggeli órákban befejezte az Artemis II küldetés főpróbáját

- idézi a LadBible az űrügynökség közleményét.

Hozzátették, hogy a személyzet biztonsága a prioritás számukra a továbbiakban is.

Ez persze némi késést jelenthet a tervekhez mérten, de a NASA a továbbiakban is négy embert szándékozik feljuttatni a Hold sötét oldala irányába. A legénység négy tagja, akik egy kis pihenőre mehetnek addig is, a NASA űrhajósai, Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch, valamint a kanadai űrügynökség űrhajósa, Jeremy Hansen.

Elméletileg a Földről indulnak, kétszer megkerülik bolygónkat, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy a vártak szerint működik minden, majd a GPS műholdak hatótávolságán kívülre repülnek, hogy teszteljék a mélyűri kommunikációs technológiájukat.