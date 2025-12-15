RETRO RÁDIÓ

Most dől el, milyen tavaszunk lesz – ezt üzeni a Luca-naptár 2026-ra

A népi időjóslás alapján már most kirajzolódik, mire számíthatunk 2026 március–májusában. A népi hiedelmek szerint ugyanis a Luca-naptár ezt megmutatja: Luca napjától karácsonyig minden nap „jövendöl” egy hónapot a következő évből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 20:00
időjárás jóslat Luca nap

A Luca-naptár a magyar néphit szerint időjárás előrejelző is egyben: Luca napjától (december 13.) karácsonyig minden napot megfigyeltek és úgy tartották, hogy ezek a napok sorban „rámutatnak” a következő esztendő hónapjaira. Ami Luca napján történt, az adja a következő január átlagos képét; ami Luca másnapján, az a februárét, és így tovább, egészen karácsonyig, ami a következő decemberre utal. Kicsit olyan, mint amikor a nagyi azt mondja: „fiam, nem kell app, csak nézz ki az ablakon” — és őszintén, ebben van valami ősi elegancia.

Luca-napi kalendárium december 13-14.
Luca-kalendárium. December 13-25. között 12 nap telik el.  Ez a 12 nap a következő év hónapjait jelöli. A Luca-naptár a népi megfigyelések szerint előre jelzi a következő év időjárását   forrás:123RF

A napok időjárását most is könnyű volt „olvasni”: enyhe, szürke, párás, helyenként szitálós időszak köszönt be, inkább felhővel és köddel, mint ropogós, csillagos hideggel. Ha ezt a Luca-kalendárium logikájával fordítjuk át 2026-ra, akkor az év eleje sem a kőkemény télről szólhat, hanem a nyirkosabb, borongósabb arcát mutathatja: január sok felhővel, párával, kevés igazi „téli” nappal, február pedig hasonlóan nedvesebb érzetű, gyakrabban szitálós-ködös hangulatú hónapként rajzolódik ki.

A következő napok időjárása. A Luca kalendárium szerint, amilyen idő lesz a következő napokban., olyan várható jövő tavasszal.
December 15-16-17. a 2026 márciusi, áprilisi és májusi időjárását jelzi előre a Luca-naptár szerint  Forrás: koponyeg.hu

 

Tavaszi hónapok a Luca-nap utáni időszak alapján:

2026 március: hűvösen indul a tavasz, párás/ködös reggelekre, napközben is sok felhőre kell majd számítanunk; lassan, óvatosan nyílik a tavasz.

2026 április: szeszélyesebb, változékonyabb hónap képét mutatja: váltakoznak a felhős és a napos időszakok, gyors hangulatváltásokkal, igazi „áprilisi” tempóban folytatódik a tavasz.

2026 május: inkább felhős-párás jellegű lesz várhatóan, nem feltétlenül hideg, csak nem a folyamatosan kék ég lesz a jellemző; csapadékra is több esély adódhat.

A láncszem végén, június felé haladva viszont már könnyebb, világosabb karakter sejlik: kevesebb komorság, több esély a napos, melegebb napokra – a „na végre!” típusú nyárelő várható.

 

