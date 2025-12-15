Most dől el, milyen tavaszunk lesz – ezt üzeni a Luca-naptár 2026-ra
A népi időjóslás alapján már most kirajzolódik, mire számíthatunk 2026 március–májusában. A népi hiedelmek szerint ugyanis a Luca-naptár ezt megmutatja: Luca napjától karácsonyig minden nap „jövendöl” egy hónapot a következő évből.
A Luca-naptár a magyar néphit szerint időjárás előrejelző is egyben: Luca napjától (december 13.) karácsonyig minden napot megfigyeltek és úgy tartották, hogy ezek a napok sorban „rámutatnak” a következő esztendő hónapjaira. Ami Luca napján történt, az adja a következő január átlagos képét; ami Luca másnapján, az a februárét, és így tovább, egészen karácsonyig, ami a következő decemberre utal. Kicsit olyan, mint amikor a nagyi azt mondja: „fiam, nem kell app, csak nézz ki az ablakon” — és őszintén, ebben van valami ősi elegancia.
A napok időjárását most is könnyű volt „olvasni”: enyhe, szürke, párás, helyenként szitálós időszak köszönt be, inkább felhővel és köddel, mint ropogós, csillagos hideggel. Ha ezt a Luca-kalendárium logikájával fordítjuk át 2026-ra, akkor az év eleje sem a kőkemény télről szólhat, hanem a nyirkosabb, borongósabb arcát mutathatja: január sok felhővel, párával, kevés igazi „téli” nappal, február pedig hasonlóan nedvesebb érzetű, gyakrabban szitálós-ködös hangulatú hónapként rajzolódik ki.
Tavaszi hónapok a Luca-nap utáni időszak alapján:
2026 március: hűvösen indul a tavasz, párás/ködös reggelekre, napközben is sok felhőre kell majd számítanunk; lassan, óvatosan nyílik a tavasz.
2026 április: szeszélyesebb, változékonyabb hónap képét mutatja: váltakoznak a felhős és a napos időszakok, gyors hangulatváltásokkal, igazi „áprilisi” tempóban folytatódik a tavasz.
2026 május: inkább felhős-párás jellegű lesz várhatóan, nem feltétlenül hideg, csak nem a folyamatosan kék ég lesz a jellemző; csapadékra is több esély adódhat.
A láncszem végén, június felé haladva viszont már könnyebb, világosabb karakter sejlik: kevesebb komorság, több esély a napos, melegebb napokra – a „na végre!” típusú nyárelő várható.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre