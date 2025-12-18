Szoboszlairól rémhírek terjednek, szívükhöz kaptak a Liverpool-szurkolók
Rengeteg pletyka kapott szárnyra a magyar sztár sérülése kapcsán. Szoboszlai Dominik állapotát még mindig rejtély övezi, könnyen lehet, hogy idén már nem látjuk játszani.
Még mindig nincs hivatalos információ Szoboszlai Dominik sérüléséről, amelyet a Liverpool legutóbbi, Brighton elleni bajnoki mérkőzésén szenvedett el. A magyar válogatott csapatkapitánya egy párharcot követően a bokájához kapott, majd fájdalmában a gyepet csapkodta, ami azonnal aggodalomra adott okot. Nem meglepő módon rögtön megindultak a találgatások a sérülés súlyosságát illetően, hiszen Szoboszlai eddig kirobbanthatatlan volt Arne Slot kezdőcsapatából.
A világ egyik legnépszerűbb labdarúgással foglalkozó mobilalkalmazása, a FotMob ráadásul baljós információkat osztott meg a középpályás állapotáról. A platform értesülései szerint Szoboszlai Dominik az idei naptári évben már nem lép pályára, és legközelebb csak január elején térhet vissza.
Szoboszlai állapota rejtély
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy mindezt eddig egyetlen hivatalos forrás sem erősítette meg. Sőt, pozitívabb becslések szerint akár már a következő, Tottenham elleni bajnokin is bevethető lehet a magyar klasszis. A kérdésben minden bizonnyal pénteken kaphatunk tisztább képet, amikor Arne Slot vezetőedző megtartja a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóját.
Mindenesetre egyes Liverpool-szimpatizánsok a szívükhöz kaptak a hír hallatán, de a többség fellélegezve fogadta a megerősítésre váró információkat.
"Januárig mindössze két hét van hátra, örüljünk, hogy ennyivel megúszta" – fogalmazott az egyik drukker.
"Rosszabb is lehetne, amúgy is rá fér a pihenés" – írta a másik.
Az év hátralévő részében a Liverpool előbb a Tottenham otthonába látogat, majd hazai pályán fogadja a sereghajtó Wolverhamptont, míg 2026 első napján a Leeds ellen lép pályára Arne Slot együttese. Előreláthatólag ezeken a meccseken lehet kérdéses Szoboszlai Dominik játéka, ami valóban nem a legrosszabb forgatókönyv, hiszen a bajnokság 19. fordulója után (Leeds elleni meccs) törlik a sárga lapos figyelmeztetéseket. A magyar középpályás már jó ideje négy figyelmeztetésnél jár, így egyetlen lap választja el az eltiltástól.
