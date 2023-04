Nagy port kavar: Edzőterem lesz Budapest egyik legnépszerűbb cukrászdájából

A Hauer Cukrászdát 1890-ben alapították, és 1899 óta üzemelt ezen a néven a tulajdonos, Hauer Rezső után. Az eredetileg egyetlen helyiségből álló kis üzlet gyors fejlődésnek indult. A magyar cukrászipar ugyanis ekkoriban élte virágkorát, aminek gyönyörű ékköve lett a Hauer Cukrászda. Termékei közül a Hauer-krémes volt a legsikeresebb, impozáns épületét pedig sikerült megőrizni egészen a rendszerváltásig. A cukrászda több tulajdonosváltást is megélt, mire 2022-ben végül a gazdasági helyzetre hivatkozva végleg bezárt, sok budapesti bánatára. Most az is kiderült, hogy az épületben, 2000 négyzetméteren konditerem fog nyílni.

A cukrászda a főváros ékköve lett – Fotó: Facebook

„Ismét elveszítjük a múltunk egy darabját”

A képet, miszerint edzőterem nyílik a Hauer helyén, egy erzsébetvárosi híroldal tette közzé a Facebookon. A fotón még látható a Hauer logó és díszítés az épületen, a bejárat mellett azonban már hatalmas sárga tábla hirdeti, hogy szeptembertől konditerem nyílik a cukrászda helyén. A bejegyzés alatt rengetegen kommentálták az esetet, és mindenkiben felszínre tört a kötődés a régi cukrászda iránt.

Itt nőttem fel, imádtam a puncstortáikat. Nagyon sajnálom

– emlékezett vissza az egyik kommentelő, mire szinte lavinaként jelentek meg a hozzászólók. Sokaknak még családtagja is dolgozott az egykori cukrászdában. Őket személyesen is érinti az épület sorsa.

„Nagypapám a sütöde részén üzemvezető volt! Nagyon sajnálom, hogy nem vigyáztak rá jobban” – írta egyikük, míg egy másik hozzászóló így fogalmazott:

Édesapám itt volt cukrász. Szomorú vagyok.

„Itt voltam cukrásztanuló. Szomorú, hogy egy ilyen patinás helynek ez lesz a sorsa…” – kommentálta egy másik budapesti lakos, aki nemcsak mint fogyasztó, de mint cukrász is dolgozhatott a Hauerben.

A cukrászda belső tere is az eredeti, nagypolgári megjelenést tükrözte – Fotó: Balaton József

Miért éppen konditerem?

Több kommentelőben is felvetődik a kérdés, hogy mi szükség még egy konditeremre a környéken, és miért éppen a Hauer helyén kell azt megnyitni. Állítólag egy másik opció szerint kínai büfé nyílt volna az épületben. A szeptemberben nyitó konditerem közösségi oldalán arról biztosította a cukrászda kedvelőit, hogy az edzőterem az új névvel és a belső dizájnnal is emléket fog emelni az egykori cukrászdának. A hozzászólók azonban nincsenek maradéktalanul megelégedve a helyzettel.

A másik oldalon kevesebb mint 5 perc sétára egyébként van már egy konditerem. Pont szükség volt még egyre.…

– írta az egyik kommentelő, amire többen is reagáltak, miszerint az az edzőterem sem üzemelt sokáig, így kérdéses, hogy van-e igény rá a környéken.

„Azért van abban valami nagyon szomorú, hogy ismét múltunk egy patinás darabját, mint a Hauer elveszítjük! Az már majdnem mindegy, hogy mi lesz a helyén. Már alig található a Belvárosban régi, patinás hely, ami még eredeti funkcióval működik” – összegezte gondolatait egy másik hozzászóló.

Bár a cukrászdát mindenki sajnálja, abban a legtöbb hozzászóló egyetért, hogy nem a konditeremmel van a baj, és nem is azzal, hogy új üzlet nyílik a helyén, hanem azzal, hogy egy ilyen kulturális örökség teljesen eltűnik a fővárosból, és az utókornak már nem lesz mire rámutatni: „Nézd, még mindig itt van a Hauer. Menjünk be egy sütire.” A 133 éves cukrászda emlékét ugyanis mostantól csupán az edzőterem nevében rejlő „Candy” szó fogja őrizni.