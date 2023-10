Céklacsatnis vegyes tökkrém püré vagy leves – szilva- és bazsalikombeütéssel!

Már a formája és a hangulata miatt is muszáj volt az ősz elevenségét mutató tököket, a főzős hokkaidót és a sütnivaló orange-ot is megvenni. Kínálta hozzá magát a cékla vérpezsdítő látványa, amihez Dragomán György ajánlása ugrott be: „céklát szilvával”. Így alakult, hogy egy jó sűrű, gyönyörű narancsszínű vegyes tökkrém püré készült, szilvás céklacsatni feltéttel. Tetején az utolsó zöld bazsalikomlevelekkel és pirított tökmaggal szórva.

Erős narancs tökkrém püré cékla-szilva csatnival és az utolsó bazsalikomlevelekkel… Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók

1 kisebb hokkaidó tök

2 mini sütőtök (orange)

1 nagy vöröshagyma

4-5 szál sárgarépa

víz

só

Jó étvágyat az őszi kínálathoz! Fotó: Fodor Erika

Csatni

2 kicsi cékla

1 nagy lila hagyma

friss bazsalikomlevél

pirított tökmag

0,5 dl olíva-, vagy szezám- vagy dióolaj

szójaszósz – tetszés szerint

Kétféle tök, pirított tökmag, cékla Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A tököket megpucolva, magtalanítva apró darabokra vágtam, ugyanígy a hámozott répát, és a vöröshagymával együtt beletettem egy fazékba, amit felöntöttem annyi vízzel, ami éppen ellepte. Sóztam. Összefőztem, míg minden megpuhult, de nem vártam meg, míg szétmállik a zöldség.

Lila hagyma, nyers cékla, szilva, mehet a csatnisítás! Fotó: Fodor Erika

Miközben főtt a tök, egy serpenyőben kevés olívaolajon elkezdtem pirítani a rusztikusan apróra vágott lila hagymát, majd fokozatosan adtam hozzá a hámozott, nyers, összevágott céklát. Ezt együtt pirítottam, majd a végén (mert hittem Dragománnak) dobáltam bele friss szilvacsíkokat, és ezzel együtt hagytam a tüzön megcsatnisodni. A langyosra hűlt lében összeturmixoltam a tököket a répával és hagymával, és már kész is volt a sűrű, tápláló és egészséges tökkrém püré. Tálaló cserépedénybe töltve, tetejére bazsalikomlevéllel kínáltam. A saját tányérjára mindenki – saját szájíze szerint – szedett hozzá magának csatnit, és szórt tökmagot a tetejére

Egy falat szín- és ízkavalkád Fotó: Fodor Erika

Tipp

Akinek túl tömény a tökkrém püré, csak adjon hozzá egy kis vizet, átrottyantja, és máris levesként kanalazhatja.