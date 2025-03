VarjúVár nyílt a Várkert Bazárban. A VakVarjú étteremcsalád legújabb fiókája az Öntőház udvaron várja a gasztronómia területén is a történelmi hagyományok és a modern megoldások harmóniáját kedvelő vendégeket.

Böröcz László, Sikota Krisztina, Semsei Rudolf, Szkaliczki Csaba Örs a VarjúVárban, a játszósaroknál Fotó: Fodor Erika

„Az I. kerületben olyan közösséget szeretnénk építeni, ahol a hagyomány és megújulás jegyében összekötnek minket a kulturális események, rendezvények. Ehhez olyan vállalkozásokra is szükség van Budaváron, mint a VakVarjú étteremcsalád, amelynek a számára a közösségi élet, az összetartozás és az innováció egyaránt kiemelten fontos” – fogalmazott Böröcz László, az I. kerület polgármestere.

A VarjúVárban nemcsak az ételek jelenítik meg a zöldségek színeit. Egymást váltja itt a padlizsán, a sütőtök és a mélyzöld szín, a székek kárpitját a budai vár környékére egykor szintén jellemző termények gazdagítják – a zöldségeket ábrázoló mintához a mesterséges intelligencia segítségét vették igénybe.

A zöldségek színei jelennek meg a vendégtérben Fotó: Fodor Erika

A VarjúVár élményt kínál a vendégeinek

Az ünnepélyes megnyitón Semsei Rudolf, a VakVarjú étteremcsalád tulajdonosa elmondta, hogy ízletes fogásaikkal és a VakVarjúra jellemző figyelmes kiszolgálással tüörekednek a vendégeik lelkének megérintésére, mert minden percüket élménnyé akarják varázsolni a VarjúVárban, hogy minél többször visszatérjenek ebbe az otthonos és barátságos fészekbe. Elsősorban magyar törzsvendégekre szeretnének építeni, akik viszik az étterem jó hírét, ami ezután a turistákat is vonzani fogja. Semsei Rudolf és a felesége, Dobay Eszter azt is elmondta: házaspárként, a saját családjukban is központi szerepet tölt be az asztalközösség és ugyanerre biztatják a vendégeket a VarjúVárban is.

Természetesen nem felejtkeztek el a család aprajáról sem, ebben a fészekben is gyereksarok várja a fiókákat. A VakVarjú család egységeiben már megszokott módon, itt is áldással kezdődött a vendéglátás: az itt dolgozókat, ide érkezőket Szkaliczki Csaba Örs, a Budapest-Szentimrevárosi Szent Imre Plébánia plébánosa áldotta és szentelte meg a VarjúVárat.

Rántott szelet Varjú módra Fotó: Fodor Erika

Ami az ételeket illeti, önmagukért beszélnek, tavasztól a tetőtéri panoráma is kitárul, az estéket pedig élő zongorajáték teszi még hangulatosabbá a VarjúVárban.