Metzker Viki durván bedőlt bikiniben – Így még biztos nem láttad

Maximálisan élvezi a tengert a szexi DJ. Metzker Viki durván bedőlt a parton.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 12:30
Metzker Viki szexi képek DJ

Metzker Viki durván bedőlt az Instagram-oldalára kirakott képeken. A DJ leopárdmintás fürdőruhában élvezi a vakációját és egy pillanatra sem fogja vissza magát, a kamera felé dőlve megvillantotta melleit is.

Metzker Viki durván bedőlt egy képen
Metzker Viki durván bedőlt a vakációján (Fotó: Máté Krisztián)

Metzker Viki durván bedőlt, a követőinek leesett az álla

A szexi DJ férjével együtt Ciprusra utazott egy késő nyári vakációra. A dögös lemezlovas élvezi a mediterrán tengerpart örömeit, miközben a rajongóit is boldoggá teszi a szexi képeivel. A tetovált szépség most is a tengerpartról tett közzé egy fotót, melyen leopárdmintás fürdőruhában és búvárfelszerelésben mutatja meg csodás alakját.

A DJ mosolyogva és bolondozva pózól a búvárszemüvegben és pipával a szájában. Viki olyan jól érzi magát a kamera előtt, hogy az egyik képen előre dőlt és a kerek keblei majdnem kiestek az apró bikiniből.

 

