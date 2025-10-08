Metzker Viki durván bedőlt bikiniben – Így még biztos nem láttad

Maximálisan élvezi a tengert a szexi DJ. Metzker Viki durván bedőlt a parton.
Metzker Viki durván bedőlt az Instagram-oldalára kirakott képeken. A DJ leopárdmintás fürdőruhában élvezi a vakációját és egy pillanatra sem fogja vissza magát, a kamera felé dőlve megvillantotta melleit is.
A szexi DJ férjével együtt Ciprusra utazott egy késő nyári vakációra. A dögös lemezlovas élvezi a mediterrán tengerpart örömeit, miközben a rajongóit is boldoggá teszi a szexi képeivel. A tetovált szépség most is a tengerpartról tett közzé egy fotót, melyen leopárdmintás fürdőruhában és búvárfelszerelésben mutatja meg csodás alakját.
A DJ mosolyogva és bolondozva pózól a búvárszemüvegben és pipával a szájában. Viki olyan jól érzi magát a kamera előtt, hogy az egyik képen előre dőlt és a kerek keblei majdnem kiestek az apró bikiniből.
