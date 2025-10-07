RETRO RÁDIÓ

„Istenem, de hiányoznak” - drámai vallomást tett Metzker Viki

A nyaralása alatt előtörtek belőle az érzelmek.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.07. 14:00
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Metzker Viki a férjével együtt elutazott Ciprusra nyaralni, ahonnan a csinos DJ napi rendszerességgel oszt meg tartalmakat a közösségi oldalán.

Metzker Vikinek hiányoznak a macskái Fotó: Máté Krisztián 

A szexi lemezlovas nemrégiben egy friss fotót osztott meg az Instagram-oldalán. Metzker Vikiről közismert, hogy rajong a macskákért - a DJ három cicával osztja meg az otthonát. A csinos lemezlovas így érthető módon a nyaralása alatt sem tud ezen állatok nélkül meglenni. Ezért most Metzker Viki közzétett egy olyan képet, ahol a tengerparton egy macskával a kezében látható.

Nyilván a tengerparton sem vagyok meg cicák nélkül. Istenem, de hiányoznak az enyéim, de ha ezt látnák, tuti kiakadnának

- olvasható a DJ posztjában.

Az elképesztően aranyos fotó a rajongókat is elbűvölte, sorra érkeztek a hozzászólások.

„Még Cipruson is meg találnak a cicák” - jegyezte meg az egyik kommentelő.

„A cicák érzik hogy ki szereti őket! Csodásak vagytok!” - fogalmazott egy másik hozzászóló.

Mutatjuk Metzker Viki fotóját:

 

