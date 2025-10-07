„Istenem, de hiányoznak” - drámai vallomást tett Metzker Viki

A nyaralása alatt előtörtek belőle az érzelmek.
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Metzker Viki a férjével együtt elutazott Ciprusra nyaralni, ahonnan a csinos DJ napi rendszerességgel oszt meg tartalmakat a közösségi oldalán.
A szexi lemezlovas nemrégiben egy friss fotót osztott meg az Instagram-oldalán. Metzker Vikiről közismert, hogy rajong a macskákért - a DJ három cicával osztja meg az otthonát. A csinos lemezlovas így érthető módon a nyaralása alatt sem tud ezen állatok nélkül meglenni. Ezért most Metzker Viki közzétett egy olyan képet, ahol a tengerparton egy macskával a kezében látható.
Nyilván a tengerparton sem vagyok meg cicák nélkül. Istenem, de hiányoznak az enyéim, de ha ezt látnák, tuti kiakadnának
- olvasható a DJ posztjában.
Az elképesztően aranyos fotó a rajongókat is elbűvölte, sorra érkeztek a hozzászólások.
„Még Cipruson is meg találnak a cicák” - jegyezte meg az egyik kommentelő.
„A cicák érzik hogy ki szereti őket! Csodásak vagytok!” - fogalmazott egy másik hozzászóló.
Mutatjuk Metzker Viki fotóját:
