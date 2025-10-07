RETRO RÁDIÓ

Mámorító látvány: bikinire vetkőzött Balogh Eleni

Ismét elvarázsolta a követőit szexi fotóival.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 17:30
Dominikai Köztársaság pálmafa Balogh Eleni influenszer napfény

A gyönyörű influenszer, Balogh Eleni a Dominikai Köztársaság álomszép tengerpartjáról, Punta Canából osztott meg képeket.

Balogh Eleni, az új szerencselány - a legnagyobb támogatója a párja, Dávid, aki már 5 és fél éve van mellette METROPOL
Balogh Eleni ragyog a Dominikai Köztársaságban Fotó: TV2 / hot! magazin

Balogh Eleni a Karib-tengeren hódít

A természetes szépségű influenszer egy gyönyörű színekben pompázó, horgolt bikiniben pózolt a pálmafák között, arcán pedig a napfény természetes ragyogása látható.

Make by the sun

- vagyis „A Nap sminkje” - fogalmazott bejegyzésében a gyönyörű modell és szépségkirálynő.

Követői természetesen odáig voltak a képekért, már több mint kétezer kedvelést gyűjtött, és a rajongók nem győzték dicsérni a szépséges influenszert:

Nagyon gyönyörű és csinos vagy

- írta az egyik rajongó a kép alá.

Balogh Eleni fotóiból árad az életöröm és a természetes szépség, ragyogó mosolya pedig ismét elvarázsolta az internetet. A Szerencselányról készült káprázatos fotókat IDE kattintva tudod megnézni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu