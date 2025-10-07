Mámorító látvány: bikinire vetkőzött Balogh Eleni

A gyönyörű influenszer, Balogh Eleni a Dominikai Köztársaság álomszép tengerpartjáról, Punta Canából osztott meg képeket.

Balogh Eleni ragyog a Dominikai Köztársaságban Fotó: TV2 / hot! magazin

Balogh Eleni a Karib-tengeren hódít

A természetes szépségű influenszer egy gyönyörű színekben pompázó, horgolt bikiniben pózolt a pálmafák között, arcán pedig a napfény természetes ragyogása látható.

Make by the sun

- vagyis „A Nap sminkje” - fogalmazott bejegyzésében a gyönyörű modell és szépségkirálynő.

Követői természetesen odáig voltak a képekért, már több mint kétezer kedvelést gyűjtött, és a rajongók nem győzték dicsérni a szépséges influenszert:

Nagyon gyönyörű és csinos vagy

- írta az egyik rajongó a kép alá.

Balogh Eleni fotóiból árad az életöröm és a természetes szépség, ragyogó mosolya pedig ismét elvarázsolta az internetet. A Szerencselányról készült káprázatos fotókat IDE kattintva tudod megnézni.