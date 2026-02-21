Nagy a baj Pakson, Böde Dani nélkül minden elveszett

Rég nem látott pocsék sorozatot produkál a Paks. A gárda februárban kétszeres címvédőként kiesett a Magyar Kupából, s a bajnokságban pontot sem szerzett a hónapban. Ezeken a találkozón nem játszhatott sérülés miatt Böde Dániel, s úgy tűnik, az ő hiánya nagyon megviseli Bognár György együttesét.

Böde Dániel idén még nem lépett pályára (Fotó: Nemzeti Sport)

Böde Dániel kihagyta az év első meccsét, akkor még mindenki azt hitte, kisebb sérülés miatt nincs ott a keretben. A Puskás Akadémia legyőzése után jelentették be, a vártnál nagyobb a baj, a vádlijában diagnosztizáltak részleges szakadást.

A múlt heti egyik edzésen fájdalmat kezdtem érezni a vádlimban, ami egyre fokozódott. Először azt hittem, csak fáradtságról van szó, kihagytam két napot, de aztán ugyanolyan rossz volt

– mondta akkor a csatár, akiről végül egy MR-vizsgálat derítette ki, hosszabb kihagyás vár rá.

Nélküle azóta szenved a Paks, négy meccsből négy vereség, köztük három fájó hazai kudarc. A Diósgyőr a Magyar Kupában 6-2-re, az NB I-ben 2-1-re nyert idegenben, a Fradi is Pakson győzött 1-0-ra, míg a Loki Debrecenben verte a zöld-fehéreket 1-0-ra. Bognár György vezetőedző szerint innentől csak a dobogós helyezés a cél, a csapat jelenleg negyedik a tabellán. A gárda vasárnap az éllovas Győrt fogadja a bajnokságban (17.30, Tv: M4 Sport).

Böde Dániel gyúr a visszatérésre

A sérült Böde Dániel TikTok-videóban jelezte, ő már keményen dolgozik az edzőteremben.