Young G Béci keményen kiosztotta Magyar Pétert: "Vér ciki az egész"

Magyar Péter körül az elmúlt napokban újabb botrány robbant ki: a politikus csütörtökön tett egy beismerő vallomást arról, hogy az interneten futótűzként terjedő szállodai szobában ő jelent meg 2024. augusztus 3-án a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel, és néhány számára ismeretlen emberrel. A házibuliban volt alkohol és kábítószer is. Az ügy kapcsán Young G Béci is világos véleményt fogalmazott meg.

Young G Béci nem kertelt / Fotó: MW

Young G Béci Magyar Péter komolyságát kérdőjelezte meg

A rapper ezzel azt kifogásolta, hogy Magyar Péter olyan társaságban és helyzetekben mutatkozott, amelyek nem éppen egy államférfihoz illenek.

"Azért ne felejtsük el, hogy ő egy elnökjelölt. Szerintem az, amit most csinál, az hogy előre magyarázkodik... Gyerekek! Aki partizgat, megcsinálja a tiszás rendezvényt, majd a végén elmennek egy jó kis házipartiba, ahol mindenhol drog, mindenhol alkohol, de ő még ott marad! Nem az, hogy oké gyerekek, nekem ez túlzás, felállok innen, sziasztok, becsukom az ajtót. Gondolj bele, ha Donald Trump felhívna téged hajnal kettőkor, azt beállva veszed fel a telefont, és úgy intézed az országnak a sorsát? Már most nem tud példát mutatni, mi lenne hogy ha hatalomra kerülne? Irtó nevetséges és komolytalan, szerintem vér ciki ez az egész dolog. Még nem is tudjuk azt, hogy mit láthatunk majd a videófelvételen, de már előre megmagyarázza az egészet. Az meg, hogy Vogel ugye már április vagy május óta elvileg pénzt akar kiszedni belőle, de ő augusztusban már fogja és bulikázik vele, úgy hogy minden van az asztalon, nem hogy ott marad, hanem ő megy el a legkésőbb a buliból. Ezt a viselkedést bárki támogatja, gyerekek, akkor kinek számít a hazája? Nem a barátodról van szó, félre értésekbe ne essünk. Nem a barátodról vagy a szomszédodról van szó, akiról ha hallasz ilyet, az oké. A feleségével mit csinált? A legszentebb szövetséget árulta el. Biztos, hogy most a gyerekei a legfontosabbak... Minden tisztességes apának a gyermekei a legfontosabbak és a felesége, de hát láthatjuk, hogy neki nem. Ilyen komolytalan, bulikázós elnökjelöltre ráízni az országunk sorsát, ezt a gyönyörű szép hazát, az irtó nagy hiba lenne!" – mondta Young G Béci a közösségi oldalára posztolt videóban.