Orbán Viktor: Hasítunk! – Online is kitölthető a Nemzeti Petíció

Már 1 millió 128 ezren kitöltötték a Nemzeti Petíciót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 13:03
nemzeti konzultáció online Orbán Viktor

Online is kitölthető a Nemzeti Petíció – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő elárulta, hogy eddig hányan töltötték ki és küldték vissza a dokumentumot. Jöjjenek a részletek!

Orbán Viktor
Orbán Viktor: már 1 millió 128 ezren kitöltötték a Nemzeti Petíciót (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Hasítunk! 1 millióan már kitöltötték a nemzeti petíciót. Ha még nem tette, töltse ki Ön is. Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!

– írta Facebook-oldalán Magyarország miniszterelnöke. A Nemzeti Petíció ITT tölthető ki online!

 

