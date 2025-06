„Akkor most elmondom a valóságot!" - Megszólalt az anyagiassággal vádolt magyar fociedző

A BAZ-vármegyei klubvezetés kommünikéjéből arra lehetett következtetni, hogy Erős Gábor edző túlzott anyagi követeléssel állt elő szerződéshosszabbítása kapcsán. A közleményben ez olvasható: "A Kazincbarcika vezetése sajnálattal vette tudomásul, amiért nem sikerült megegyezni a folytatásról, mert az edzői pályán mindenkinek megvannak a maga szempontjai, elvárásai, köztük olyanok is, amelyek túlmutatnak a szakmai kihívásokon. Tisztában vagyunk azzal is, hogy klubunk lehetőségei - különösen anyagi és infrastrukturális szinten - nem mérhetők a legnagyobb hazaiakéhoz, de azt is tudjuk: amit itt közösen létrehoztunk, az valódi érték” – így az írás, amely ezzel zárul: „Büszkék vagyunk, hogy klubunk segítségével Gábor megmutathatta képességeit, szakmai tudását, valamint az itt töltött idő alatt egy Pro-licences diplomával is gazdagodhat.”

Erős Gábor cáfolta, hogy a Vasashoz tartana

Nos, akkor elmondom a valóságot! Múlt szerdán abban maradtam a vezetőkkel: időt kérek, mert szeretném átgondolni a helyzetemet. Meglepetésemre az ügynököm a határidő letelte előtt értesítést kapott, amelyben tudatták, hogy nem számítanak a szolgálataimra. Arra célozgattak, hogy túlzott anyagi követelésekkel álltam elő. Bár a pénz fontos az életben, de én szakmai vonatkozású kérdésekben kívántam tisztán látni. A kör bezárult, a kapcsolat megszakadt

– fogalmazott a Metropolnak a 44 éves szakember.

Erős Gábor cáfolta a Vasast

Ez a múlt. És mi a jövő? Napvilágot látott, hogy Erős visszatérhetne Kisvárdára, továbbá a Vasas is szóba került.

A Vasassal kapcsolatos információ valótlan. Bár az NB II-ből vannak megkereséseim, de egyik sem olyan, amiről jelenleg beszélhetnék

– zárta a szakember.