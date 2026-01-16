"Fizess, de ne állj meg" - elszabadult parkolási díjak és eltűnő helyek borzolják a kedélyeket Józsefvárosban

Józsefvárosban az éves lakossági parkolási díjak 2026-ra több belső kerületben is jelentősen megemelkedtek, de a felháborodás különösen erős Józsefvárosban. A lakók szerint a rendszer mára gyakorlatilag arról szól, hogy egyre több pénzt kérnek egyre kevesebb parkolóhelyért.

Ilyen időben még nehezebb a parkolóhely-vadászat Józsefvárosban– Fotó: Metropol

A hivatalos indoklás minden alkalommal ugyanaz: forgalomcsillapítás, zöldítés, élhetőbb városi környezet. A valóság azonban sok itt élő szerint egészen más: fizetni kell, de semmilyen garancia nincs arra, hogy az ember a saját lakóhelye közelében egyáltalán meg tud állni.

A helyzet különösen cinikusnak tűnik sok józsefvárosi számára, mert korábban a kerületben élők ingyen parkolhattak, mára viszont több tízezer forintos éves díjakat kell fizetniük. Eközben tucatjával szűnnek meg a parkolóhelyek a járdafelszabadítási és forgalomcsillapítási programok következtében.

A Palotanegyed több utcájában teljes szakaszokon tűntek el a parkolóhelyek, máshol virágládák, pollerek, új forgalmi rendek nehezítik vagy teszik lehetetlenné a megállást. És mindezek mellett az óradíjas parkolás díja is emelkedett: több helyen már 600 forintot is elkérnek egyetlen óráért.

Mönich Zoltán áruszállítással foglalkozik, neki a helyzet a munkáját is ellehetetleníti:

A rakodás a legnehezebb. Télen a rakodási területek sincsenek eltakarítva. Nagyon rossz, nagyon nehéz árut szállítani, sokszor egyszerűen képtelenség. Ez a tipikus „old meg valahogy” helyzet.

Mönich Zoltán Fotó: Metropol

Barics Kornélia külföldön él, de amikor Budapesten jár, mindig szembesül a problémákkal:

Elég ramaty állapotok vannak, nem olyan egyszerű itt parkolni. Az anyukámat vittem szemklinikára, és még a rokkant parkolóhelyre is alig tudtam beállni. Egy szemeteslapáttal kellett ellapátolnom a havat a saját autóm mellől.

Barics Kornélia Fotó: Metropol

Roszinszki Tamás szerint nemcsak kevés a hely, de a meglévő parkolók állapota is vállalhatatlan: