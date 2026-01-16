"Fizess, de ne állj meg" - elszabadult parkolási díjak és eltűnő helyek borzolják a kedélyeket Józsefvárosban
Egyre többet fizetnek, mégis egyre kevesebb hely jut az autósoknak a nyolcadik kerületben. Józsefvárosban megkérdeztük az emberek véleményét a helyzetről, akik nap mint nap szembesülnek a problémával.
Józsefvárosban az éves lakossági parkolási díjak 2026-ra több belső kerületben is jelentősen megemelkedtek, de a felháborodás különösen erős Józsefvárosban. A lakók szerint a rendszer mára gyakorlatilag arról szól, hogy egyre több pénzt kérnek egyre kevesebb parkolóhelyért.
A hivatalos indoklás minden alkalommal ugyanaz: forgalomcsillapítás, zöldítés, élhetőbb városi környezet. A valóság azonban sok itt élő szerint egészen más: fizetni kell, de semmilyen garancia nincs arra, hogy az ember a saját lakóhelye közelében egyáltalán meg tud állni.
A helyzet különösen cinikusnak tűnik sok józsefvárosi számára, mert korábban a kerületben élők ingyen parkolhattak, mára viszont több tízezer forintos éves díjakat kell fizetniük. Eközben tucatjával szűnnek meg a parkolóhelyek a járdafelszabadítási és forgalomcsillapítási programok következtében.
A Palotanegyed több utcájában teljes szakaszokon tűntek el a parkolóhelyek, máshol virágládák, pollerek, új forgalmi rendek nehezítik vagy teszik lehetetlenné a megállást. És mindezek mellett az óradíjas parkolás díja is emelkedett: több helyen már 600 forintot is elkérnek egyetlen óráért.
Mönich Zoltán áruszállítással foglalkozik, neki a helyzet a munkáját is ellehetetleníti:
A rakodás a legnehezebb. Télen a rakodási területek sincsenek eltakarítva. Nagyon rossz, nagyon nehéz árut szállítani, sokszor egyszerűen képtelenség. Ez a tipikus „old meg valahogy” helyzet.
Barics Kornélia külföldön él, de amikor Budapesten jár, mindig szembesül a problémákkal:
Elég ramaty állapotok vannak, nem olyan egyszerű itt parkolni. Az anyukámat vittem szemklinikára, és még a rokkant parkolóhelyre is alig tudtam beállni. Egy szemeteslapáttal kellett ellapátolnom a havat a saját autóm mellől.
Roszinszki Tamás szerint nemcsak kevés a hely, de a meglévő parkolók állapota is vállalhatatlan:
Nincsenek letakarítva az utak, ahol van parkoló, ott is tele van hóval. Az ember nem tud beállni sehova. Az árak borzasztóak. 600 forint egy óra parkolásért… Ennyi pénzért legalább azt elvárná az ember, hogy ki legyen takarítva az út. Régebben, amikor nem voltak ezek a zöld karók, meg lehetett állni. Itt van a kórház, itt vannak az üzletek, ide be kell jönni. Nem normális, hogy 10–15 percet keresek egy helyet, utána meg fizessek érte ilyen összeget.
Kerekesné Éva szerint a probléma mára a mindennapi életminőséget rontja:
Sokszor az ember életéből már évek mennek el azzal, hogy keringünk, keringünk, és nem lehet megállni. Nincs hely. Az autósokat már mindenért sújtják, mindenért fizetünk, mindenért adózunk, mégsem tudunk megállni. Ráadásul ez nem egy tehetős kerület, sokan nem tudnak több tízezer forintot parkolásra költeni. Elkeserítő a helyzet.
Ő a kerületben lakik, éves parkolódíjat fizet, de ha olyan helyre megy, inkább a tömegközlekedést választja.
Papp Lajos rendszeresen jár a környékre, ő inkább a férőhelyhiányt tartja súlyosabb gondnak:
Szinte lehetetlen parkolni a környéken. Az árakkal különösebben nincs problémám, de attól még lehetetlen megállni. Ez évek óta így van, főleg a kórházak miatt is óriási a forgalom a nyolcadik kerületnek ezen a részén.
A közös pont a józsefvárosi megszólalók véleményében egyértelmű: a parkolásért fizetni kell, de cserébe nem jár szolgáltatás, nem jár hely, nem jár kiszámíthatóság. A lakók szerint a jelenlegi rendszer nem az élhetőbb várost szolgálja, ez egyszerűen az autósok tovább terhelése, autósüldözés.
Józsefvárosban a helyiek elégedetlenek:
