Újabb fejlemény Egressy Mátyás halála kapcsán

Közleményt adott ki a rendőrség. Fontos dolgot cáfolnak Egressy Mátyás ügyében.

A toxikológiai vizsgálat megállapította, hogy nem volt kábítószer a Dunában megtalált fiatal holttestében – közölte a Police.hu Egressy Mátyás ügyével kapcsolatban.

A 18 éves fiút január 17-én kezdték keresni, amikor nem ért haza egy belvárosi szórakozóhelyről. A nagy erőkkel folytatott kutatásba a rendőrségen és a társszerveken kívül civil szervezetek és magánemberek is bekapcsolódtak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság feltérképezte, hogy a fiatal kikkel és hol volt a buli előtt, illetve merre járt, miután távozott a szórakozóhelyről. Tanúkat hallgattak ki, mobiltelefon-adatokat, valamint térfigyelő- és biztonsági kamerák felvételeit elemezték.

Végül összeállt a kép, amikor a nyomozók másodpercről-másodpercre megvizsgálták a szórakozóhely belső felvételeit is: kikkel szórakozott, mikor és mit fogyasztott.

Azt is megállapították, hogy a fiatal egyszer sem hagyta őrizetlenül a poharát.

Az eljárás adatai mind arra utaltak, hogy a fiú a Lánchídról zuhant a Dunába. A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szonárral felszerelt hajói napokig kutattak utána a zajló folyóban – hiába.

Később azt a férfit is sikerült azonosítaniuk a fővárosi rendőröknek, aki egy buszon megtalálta és eltulajdonította a fiú elejtett mobiltelefonját. A fiatal holttestét végül február 21-én találták meg a Dunában, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás nem talált idegenkezűségre utaló sérülést, a toxikológiai vizsgálat eredménye pedig kimondta, hogy a fiú szervezetében nem volt kábítószer, gyógyszer vagy egyéb pszichoaktív anyag.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság minden részletre kiterjedő közigazgatási hatósági eljárása során ellenőrzött minden lehetséges nyomot, még a szóbeszédeket is. Semmi sem támasztotta alá, hogy a fiú kábítószert fogyasztott volna akár önszántából, akár tudtán kívül. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal külső kényszer nélkül került a Dunába, és a tragédia pontos indítékát is magával vitte a jeges folyóba.

Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

 

