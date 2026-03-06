Misztikus, ablaktalan felhőkarcoló borzolja a kedélyeket - mire szolgál egy ablak nélküli épület?

Beton felhőkarcolóról keringő pletykák és spekulációk keringenek a mai napig New York egyik legérdekesebb épületéről. A hatalmas épület egyetlen egy ablakkal sem rendelkezik, és bár nyilvános a funkciója, sokan a mai napig különleges teóriákkal rukkolnak elő, ha az épület szóba kerül.

A beton felhőkarcoló ablakok nélkül emelkedik az égbe, New York egyik legkülönlegesebb épületeként

Fotó: Unsplash.com

Rejtélyes felhőkarcoló magasodik New Yorkban

New York egyik felhőkarcolója kitűnik az összes többi közül, ugyanis ablak nélküli betontömbként emelkedik a magasba, s pont ezért övezi hatalmas érdeklődés. És ha nincsenek ablakai, nem lehet belátni, akkor biztosan valami titkos dologról van szó, nem? Nos, a válasz az, hogy nem, mivel az épület hivatalosan az AT&T Long Lines nevet viseli, és egyetlen, egyáltalán nem titkos célja, hogy telefonközpontként vagy vezetékes központként szolgáljon.

A digitalizáció előtt a telefonvonalakat fizikailag kellett összekötni azok másik végén lévő célállomásával, ehhez egy operátorra volt szükség, aki fizikailag összekapcsolta a vonalakat, viszont, amikor az épületet megépítették 1969-ben, addigra ez a folyamat már automatikusan működött. Az épületből AT&T 1999-ben kiköltözött, azóta pedig az adat- és kommunikációs infrastruktúrának ad otthont.

A gépek működésének megóvás az elsődleges cél egy katasztrófa esetén

Ennek ellenére az ablak nélküli épület még sokáig a spekulációk melegágya volt. Egy korábban az épületben dolgozó férfi a brit Daily Mailnek elmondta, hogy voltak az épületben olyan helyiségek, ahová nem léphetett be, és hogy az épület egyes részeit tiltott területnek nyilvánították. Állítása szerint egyszer bizalmas dokumentumokat talált az épületben, amelyek részletesen leírták, mit kell tenni sugártámadás esetén.

Az ablak nélküli felhőkarcoló 29 emelettel és három alagsorral rendelkezik, és a The Intercept szerint úgy építették, hogy kibírjon egy atombombát, és megvédve a benne található kommunikációs technológiát. Vannak olyan állítások is, hogy a Thomas Street 33. szám alatt elegendő készletet tárolnak ahhoz, hogy 1500 ember két hétig életben maradjon egy katasztrófa esetén, de az épület biztonsági rendszere inkább a gépek működésének fenntartását szolgálja, mintsem az emberi élet megóvását. Egy ilyen nagy kommunikációs központ konfliktus esetén elsődleges célpont lenne, így nem meglepő, hogy ennyire ellenállónak tervezték.