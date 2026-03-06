RETRO RÁDIÓ

Tragédia! Motorosszán gyűrt maga alá egy 8 éves kislányt

A helyszínen megkezdték az elsősegélynyújtást. A motorosszán balesetet szenvedett kislányon azonban már nem tudtak segíteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 13:00
baleset tragédia kislány

Motorosszán balesetben halt meg egy 8 éves kislány. A baleset egy túra során történt, egy motorosszán maga alá gyűrte az elhunyt kislányt.

Motorosszán miatt halt meg egy 8 éves kislány
Fotó: Unsplash.com

Motorosszán gyűrte be a kislányt, belehalt a sérüléseibe

Egy 8 éves kislány vesztette életét egy Japánban tartott nyaralás során történt motorosszán balesetben. Március 1-jén, vasárnap, közleményben erősítette meg a Hakuba Lion Adventure utazási iroda, hogy egy vendégük életét vesztette egy előző napi délelőtti túra során történt balesetben Japán középső részén, Hakuba Village közelében. 

A túra során, egy erdei út emelkedő kanyarjában, az elöl haladó motoros a kanyarban letért a pályáról, és felhajtott az út melletti töltésre. A jármű ezután visszafordult a pályára. A felborulás következtében a motoros szánon utazó utas a jármű alá szorult 

– áll a közleményben. 

Az elhunyt egy 8 éves ausztrál kislányt Chloe Jeffries-ként azonosították. A Hakuba Lion Adventure közleményében elárulta, hogy a mentők az eset után azonnal megérkeztek a helyszínre, és elsősegélynyújtást végeztek. Chloe-t a tragédia után kórházba szállították, de később belehalt sérüléseibe – számolt be az ABC. 

Jelenleg szorosan együttműködünk a rendőrséggel és más illetékes hatóságokkal, hogy alaposan megerősítsük az incidens tényállását 

– írta a Hakuba Lion Adventure közleményében. A vállalat a bejegyzésben közölte, hogy a túrát három idegenvezető vezette, összesen kilenc motoros szánnal. 

Ennek megfelelően úgy döntöttünk, hogy további értesítésig felfüggesztjük motoros szán- és hótalpas túráinkat. Ezenkívül alapos felülvizsgálatot és részletes ellenőrzést fogunk végezni a túraüzemeltetés és a biztonsági eljárások minden aspektusáról

– tették hozzá. - olvasható a PEOPLE magazin cikkében

