Nem jött be a tipp: egymillió dollárt bukott a Super Bowlon a rapper

Egy híres rapper egymillió dollárt vesztett egy Super Bowl-fogadáson, és a közösségi médiában már a szerencsejáték-függősége miatti balszerencsét „Drake-átokként” emlegetik.

Hatalmas összeget veszített el a rapper a Super Bowl-fogadással Fotó: Shutterstock

Nem jó csapat nyerte meg a Super Bowlt, egymillió dollár bánja

A rajongók szerint, ha Drake nyilvánosan megosztja, hogy fogadott valamire – legyen az sportoló, csapat vagy bármi más – általában nem jön be a tippje. Ugyanez történt az idei Super Bowlon is. A rapper az Instagramon közölte, hogy egymillió dollárt tett a New England Patriots győzelmére a Seattle Seahawks ellen.

A vasárnapi mérkőzés végén azonban a Seahawks 29–13-ra legyőzte a Patriotsot. A rajongók a meccs után köszönetet mondtak a rappernek, mert mindig a rossz csapatra fogad, így ők bátran tehetik a tippjük az ellenkező csapatra.

Örülök, hogy a Seahawksra tettem a voksomat. Drake, ha sportfogadásról van szó, tényleg balszerencsés vagy. Már megtanultam, hogy mindig az ellenkezőjére érdemes fogadni annak, amire te fogadsz

Sokan azzal viccelődnek, hogy a zenész egyszerűen el van átkozva, amikor sportfogadásokba kezd. A „Drake-átok” azonban nem csak a futballra vonatkozik: a rapper például 200 000 dollárt veszített, amikor arra tett fogadást, hogy Jake Paul legyőzi Anthony Joshuát a bokszmeccsükön.

Érdekes módon a küzdelem a várakozásoknak megfelelően alakult, Joshua két helyen eltörte Paul állkapcsát, és végül legyőzte őt. A rajongók óriási figyelemmel követik Drake fogadási szokásait, olyannyira, hogy még egy külön weboldal is létrejött TheDrakeCurse.com néven, kifejezetten ennek dokumentálására.

A weboldal adatai szerint a 39 éves rapper eddig összesen 83 fogadást tett nyilvánosan, amelyek összértéke közel 36,75 millió dollárra rúg - írja az Unilad.