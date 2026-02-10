RETRO RÁDIÓ

Nem jött be a tipp: egymillió dollárt bukott a Super Bowlon a rapper

A sztár egyetlen Super Bowl-fogadással 1 millió dollárt veszített.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 07:00
rapper sportfogadás átok

Egy híres rapper egymillió dollárt vesztett egy Super Bowl-fogadáson, és a közösségi médiában már a szerencsejáték-függősége miatti balszerencsét „Drake-átokként” emlegetik.

Nem jó csapat nyerte meg a Super Bowlt, egymillió dollár bánja
Hatalmas összeget veszített el a rapper a Super Bowl-fogadással       Fotó: Shutterstock

Nem jó csapat nyerte meg a Super Bowlt, egymillió dollár bánja

A rajongók szerint, ha Drake nyilvánosan megosztja, hogy fogadott valamire – legyen az sportoló, csapat vagy bármi más – általában nem jön be a tippje. Ugyanez történt az idei Super Bowlon is. A rapper az Instagramon közölte, hogy egymillió dollárt tett a New England Patriots győzelmére a Seattle Seahawks ellen.

A vasárnapi mérkőzés végén azonban a Seahawks 29–13-ra legyőzte a Patriotsot. A rajongók a meccs után köszönetet mondtak a rappernek, mert mindig a rossz csapatra fogad, így ők bátran tehetik a tippjük az ellenkező csapatra.

Örülök, hogy a Seahawksra tettem a voksomat. Drake, ha sportfogadásról van szó, tényleg balszerencsés vagy. Már megtanultam, hogy mindig az ellenkezőjére érdemes fogadni annak, amire te fogadsz

Sokan azzal viccelődnek, hogy a zenész egyszerűen el van átkozva, amikor sportfogadásokba kezd. A „Drake-átok” azonban nem csak a futballra vonatkozik: a rapper például 200 000 dollárt veszített, amikor arra tett fogadást, hogy Jake Paul legyőzi Anthony Joshuát a bokszmeccsükön.

Érdekes módon a küzdelem a várakozásoknak megfelelően alakult, Joshua két helyen eltörte Paul állkapcsát, és végül legyőzte őt. A rajongók óriási figyelemmel követik Drake fogadási szokásait, olyannyira, hogy még egy külön weboldal is létrejött TheDrakeCurse.com néven, kifejezetten ennek dokumentálására.

A weboldal adatai szerint a 39 éves rapper eddig összesen 83 fogadást tett nyilvánosan, amelyek összértéke közel 36,75 millió dollárra rúg - írja az Unilad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu