Végre kiderült: ő lesz a Super Bowl sztárfellépője

Az év legvártabb és legnagyobb sporteseménye szokott lenni a Super Bowl, ami 2026-ban február 8-án kerül megrendezésre Santa Clarában. Ilyenkor azon kívül, hogy ki fog győzni, arra kíváncsiak a legtöbben, hogy vajon ki adja a félidei show-t, ugyanis az egy igazán kiemelt eseménynek számít, ami hatalmas megtiszteltetés a fellépőnek – most kiderült, hogy ki lesz az.

Bad Bunny / Fotó: AFP

Bejelentették, hogy korunk egyik legnagyobb szupersztárja, Bad Bunny lesz a Super Bowl LX félidei show-jának sztárfellépője.

A háromszoros Grammy-díjas Bad Bunny elképesztően sikeres manapság, ráadásul nem csupán a zenei életben, hanem a filmek terén is, hiszen láthattuk őt egyebek között A gyilkos járat című Brad Pitt-filmben, illetve Adam Sandler mellett a Happy, a flúgos golfos második részében is.

Valószínűleg rengeteg meglepetést tartogat Bad Bunny a Super Bowl félidei show-ra, hiszen olyan korábbi sztárfellépők színvonalát kell hoznia, mint például Michael Jackson, The Rolling Stones, Paul McCartney, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, Beyoncé, Rihanna vagy Lady Gaga.

Íme Bad Bunny egyik legnagyobb slágere: