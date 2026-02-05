Eddig nem látott felvétel került elő Michael Jacksonról: hihetetlen, mit mondott a gyerekekről

Michael Jackson vallomása most először került nyilvánosságra egy újabb róla készült dokumentumfilmben. Ezt csak az erős idegzetűeknek ajánljuk.

Michael Jackson vallott a gyermekekkel ápolt viszonyáról –

Michael Jackson előbb halt volna meg, minthogy ne lássa a gyermekeket

Egy új dokumentumfilmben most először hallhatóak eddig nem hallott hangfelvételek Michael Jackson 2005-ös gyermekmolesztálási peréről. A négyrészes műsor, amely A per címet kapta, olyan felvételeket tartalmaz, amelyekben kristálytisztán hallható az énekes vallomása: inkább ölné meg magát, mintsem hogy ne lássa a gyerekeket.

Nincs semmi spirituálisabb számomra, mint a gyerekek, azt hiszem, ez a legaranyosabb dolog, amink van. Önmagam lehetek, és beleugorhatok a varázslatos világukba... Ha most azt mondanád nekem, hogy „Michael, soha többé nem láthatsz gyereket”, megölném magam... Esküszöm, megtenném, mert nincs más oka az életemnek

– mondta a világhírű énekes.

Hozzátette, hogy nemcsak ő szereti a gyermekeket, ők is viszont kedvelik őt. Nem tagadta, hogy ez a viszony gyakran bajba sodorta, de a gyermeki személyiségével csak a gyerekek tudtak azonosulni.

A hangfelvételekben hallhatunk információkat Jackson és Gavin Arvizo kapcsolatáról is, aki 2005-ben molesztálással megvádolta az énekest. Akkor azt állította, hogy a zenész pornográf tartalmakat mutatott neki és alkoholt itatott vele. Akkor Jacksont 14 vádpontban vádolták meg, később mind alól felmentették.

Azóta több dokumentumfilm és nyomozó is foglalkozott az üggyel. A 2003-as Living with Michael Jackson című dokumentumfilmben az énekes beismerte, hogy szülői engedély és felügyelet nélkül engedett be gyermekeket házába. Az ügyben több korábbi ismerőse, köztük volt publicistája is megszólalt. Elmondta, hogy képes elhinni az énekes ellen felhozott vádakat, szerinte nem állnak távol a valóságtól – írja a Mirror.