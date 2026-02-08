RETRO RÁDIÓ

Összetört a híres rapper: Tóból húzták ki a fia testét

Elszökött otthonról, de már csak a holtteste került elő. A rapper fiát eltűntnek nyilvánították nem sokkal a tragédia előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 06:30
A népszerű rapper Lil Jon bejelentette, hogy eltűnt fia, DJ Young Slade meghalt, miután holttestét kihúzták az otthona közelében lévő egyik tóból.

Elhunyt a rapper fia, előkerült a holtteste Fotó: Shutterstock

Tóból került elő a rapper fiának holtteste

A 55 éves sztár elmondta, hogy sokkos állapotba került a rendőrség bejelentéséből, amiből kiderült, hogy fia már nincs az élők között. DJ Young Slade, vagyis eredeti nevén, Nathan Smith eltűnését kedden jelentették be, miután állítólag elszökött miltoni házából, Georgiából.

A sajtónak kiadott közleményében a rapper azt mondta, hogy megtört.

Rendkívül megtört a szívem fiunk , Nathan Smith tragikus elvesztése miatt

- idézi a Daily Star.

Édesanyját Nicole Smith-t és a rappert teljesen lesújtotta a tragédia, szerintük Nathan volt a legkedvesebb ember a Földön. A rapper, eredeti nevén Jonathan H. Smith azt mondta, hogy fia egy elképesztően tehetséges ember volt, aki a New York Egyetemen végzett.

Jonathan megköszönte a rendőrség keresésben nyújtott munkáját. Később megerősítették, hogy a fiatal fiú teste egy közeli tóból került elő, de az orvosszakértői hivatal feladata lesz a pontos személyazonosság és a halál okának megállapítása. 

Mély részvétünket fejezzük ki a Smith családnak ebben a nehéz időszakban

- írta közleményében a Miltoni Rendőrség.

A minisztérium tisztelettel kéri a közösséget, hogy tartsák tiszteletben a család kérését és nyugalmát, miközben a gyászolók igyekeznek feldolgozni a tragédiát.

Lil John képviselője a fiatal fiú eltűnése idején azt közölte, hogy a család aggódik és várják haza a fiút.

 

