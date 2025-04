Népünnepély, tapsvihar: Így lesznek civilizált körülmények az aluljárókban

Igazi varázslat van készülőben, a fővárosi Fidesz-KDNP javaslatára megszűnhet a budapesti aluljárókban tapasztalható lepukkantság és gazdátlanság élménye. A közgyűlés által is támogatott terv szerint, hamarosan közgyűjtemények, múzeumok hasznosíthatják az elhagyatott, üres üzlethelyiséget. Az első fecskének számító Kálvin téri aluljáróban a Magyar Nemzeti Múzeum rendez be kisebb tárlatot. Erről kérdeztük Szepesfalvy Anna fideszes képviselőt és Dr. Zsigmond Gábor főigazgatót, miután Gulyás Gergely Kristóf képviselőtársával Kiss Ambrus főigazgatóval és Karácsony Gergely főpolgármesterrel egyeztetett a részletekről.

Szepesfalvy Anna fideszes képviselő és Dr. Zsigmond Gábor főigazgató tárgyalt Karácsony Gergellyel az aluljárók közcélú hasznosításáról Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Mit szólnál, ha lemennél például a Kálvin téri aluljáróba, és nem vizelettócsák vagy a gyakorta összefirkált, vagy betört üres kirakatok látványa fogadna? Ma ez elképzelhetetlen, de hamarosan mindez valósággá válik. A Magyar Nemzeti Múzeum ugyanis saját költségén vállalta, hogy erre a célra összeválogatott kiállítási darabok másolataival rendez be minitárlatot az évek óta üresen ásítozó üzlethelyiségek egyikében. Most Karácsony Gergelynél pattog a labda, hogy vállalja a megfelelő környezet érdekében, hogy komolyabb takarítás legyen az aluljáróban és a biztonságot is megerősíti. A projekt kezdeményezőjét kérdeztük.

A városszépészetet céloztuk meg, mert ha körülnézünk az aluljárókban akkor azt látjuk, hogy azok állapota nem méltó Budapest szépségéhez és értékeihez. A minitárlat pedig kedvet hozhat és irányt mutathat majd mindazoknak a járókelőknek és turistáknak, akik a Magyar Nemzeti Múzeumhoz vezető utat keresik például a metróból felérve

- mondta el lapunknak Szepesfalvy Anna. A fideszes képviselő hozzátette:

Karácsony Gergely arról tájékoztatott minket, hogy természetesen a közgyűlési határozatnak megfelelően nem csak erre az egy helyszínre koncentrálnak. Már több kulturális intézménnyel felvették a kapcsolatot, hogy meghívják őket is az együttműködésre. Már most sokan jelezték, hogy szívesen élnének a kiállítási lehetőséggel. Azt gondolom, hogy bár a Kálvin tér valószínűleg az első helyszín lesz, sok fogja még követni

- tájékoztatott Szepesfalvy Anna, az ötlet előterjesztője.