Péter Szabó Szilvi elárulja a jó kapcsolat valódi titkát

A Nox énekesnője képes kimondani élete párjának azt, amit titkon minden férfi hallani szeretne, ha szóba kerül egy haverokkal töltendő este lehetősége. Péter Szabó Szilvia nem csak, hogy engedi bulizni a férjét, de az sem zavarja, ha az ígértnél később ér haza. Az énekesnő többek között erről is vallott hétfő este Joshi Bharat vendégeként a Rádió Bézs stúdiójában.

Péter Szabó Szilvia nagyon sokáig várt erre az érzésre

„A mostani kapcsolatom olyan, hogy annyira a megfelelő időben találkoztunk, hogy még mindig olyan, mint az elején, pedig tizenegy éve vagyunk együtt. Persze nálunk is vannak néha viták és nehézségek, de egy jó kapcsolatba ezek is kellenek. Valahogy mégis annyira tökéletesen tudunk működni, ha problémák vannak.”

Összezárunk és még jobban szeretjük egymást.

„Ha pedig sikerek vannak, azokat egymás nyakába borulva éljük meg. Nagyon sokáig vágytam erre az érzésre, de valójában nem biztos, hogy elhittem, hogy létezik” – kezdte az Egy férfi és egy nő című műsorban Péter Szabó Szilvia, aki kimondta azt, amit tényleg minden párkapcsolatban élő férfi szeretne hallani, amikor bulizni támad kedve.

„Tudom, hogy szüksége van erre…”

„Bevallom, nagyon sok rossz tapasztalatom volt korábban. Sőt, rengeteg. De hiszem, hogy nem tudnék ilyen lenni, ha ezek nem történtek volna meg. Mert ma már tudom, hogy mi vagyok, ki vagyok és mennyit engedek meg magammal szemben másoknak. Emellett két fontos titka van annak, hogy a mi kapcsolatunk ilyen jól működik. Az első, hogy a kedvesem a kapcsolatunk elején arra kért, hogy bármi apróság van, ami engem zavar, azonnal szóljak és ne várjak vele. A második pedig, hogy soha nem tartottam őt rövid pórázon. Ha szeretne a barátaival lenni, töltődni egy kicsit, akkor én nem tartom vissza. Sokat is van a barátaival és tudom, hogy szüksége is van erre. Ha pedig hazajön és a nyakába ugorva köszöntöm, akkor nem lesz benne rossz érzés...” – avatta be a titokba Joshit az énekesnő, akinek szavaira nemtől függetlenül érdemes odafigyelni.