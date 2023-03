Nem hiszed el, mit tett a NOX énekesnője, szinte rá sem ismerni Péter Szabó Szilviára

Alighanem sok NOX-rajongó vakarta a fejét, amikor meglátta Péter Szabó Szilvia friss Insta-fotóját, feltéve a kérdést: ez most komoly? Az énekesnő ugyanis megvált már-már védjegyszerű, hosszú hajától, ami igencsak komoly lépés lehetett számára is, de az eredményt látva azt kell mondjuk, jól döntött! Ugyan elsőre valóban fura látni, de sikeresnek könyvelhetjük el a változást – és bizony a rajongók is ezen a véleményen vannak.

Egy új nő lettél

– összegez az egyik kommentelő kiválóan.